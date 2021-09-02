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ملتقى "الخطوط السعودية" يناقش رؤيتها وخططها الاستراتيجية

بمشاركة أكثر من 36 ألفاً يمثلون منسوبي المؤسسة وشركاتها

عقدت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ملتقى مجموعة الخطوط السعودية اليوم، بمشاركة أكثر من 36 ألفاً يمثلون منسوبي المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية عبر البث الرقمي المباشر، في لقاء يُعد الأضخم منذ تأسيسها.

وتم استعراض أهم الإنجازات التي حققتها الخطوط السعودية، وأبرز مرتكزات الخطة الاستراتيجية الجديدة التي تم اعتمادها مؤخراً، وتُعد امتداداً لبرنامج التحول 2020 الذي حققت مبادراته العديد من المكتسبات تمثلت في تقديم خدمات ومنتجات جديدة وأسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية.

وأكد مدير عام المؤسسة المهندس إبراهيم العُمر، أن أولويات المؤسسة تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية لقطاعي الطيران المدني والسياحة، إلى جانب قطاعي الحج والعمرة بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى أن الخطوط السعودية تقود حالياً عودة تدريجية للعمليات بشكل أمن في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا.

وقال: المؤسسة ستعتمد وبشكل جوهري على التحول الرقمي في جميع عملياتها التشغيلية، ليس فقط من خلال تطوير وتحسين إجراءات العمل الحالية، بل أيضاً عن طريق الابتكار والإبداع في توفير أفضل المنتجات الرقمية والخدمات والاتصال والبنية التحتية، التي تمكن النمو المستمر لقطاعي النقل التجاري والشحن عبر الخطوط السعودية وشركاتها التابعة.

وأضاف "العمر": الخطوط السعودية ستواصل دعم وتنمية أسطولها، حيث من المتوقع استلام 38 طائرة جديدة بحلول عام 2026م، والمقر الرئيس وعملياته سيواصلان العمل من مركزه الرئيس بمدينة جدة، إلى جانب المحطات الرئيسة الأخرى في كلٍ من الرياض والدمام والمدينة المنورة.

وأشاد بالنجاحات التي حققها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة منذ افتتاحه أخيراً وبدء العمليات بالصالة 1، مؤكداً أن هذه الصالة تشكل ركيزة أساسية وعامل تمكينٍ لنمو الخطوط السعودية من حيث حجم الأسطول وعدد الضيوف، كما أنها تلعب دوراً مهماً في تحقيق مستهدفات الرؤية، خاصة أن المملكة تستهدف بحلول عام 2030م، نقل أكثر من 300 مليون مسافر سنوياً بمطاراتها كافة.

وأثنى على الجهود الجماعية والإنجازات التي حققتها الخطوط السعودية خلال مسيرتها التي تجاوزت 75 عاما، التي كان من أبرزها حصولها مؤخراً على تصنيف الخمس نجوم على مستوى شركات الطيران العالمية من APEX، وتصنيف APEX الماسي لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً المدعوم من SIMPLIFLYING، وذلك تقديراً لتطبيق التدابير الصارمة في مجال السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ملتقى "الخطوط السعودية" يناقش رؤيتها وخططها الاستراتيجية
سبق

عقدت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ملتقى مجموعة الخطوط السعودية اليوم، بمشاركة أكثر من 36 ألفاً يمثلون منسوبي المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية عبر البث الرقمي المباشر، في لقاء يُعد الأضخم منذ تأسيسها.

وتم استعراض أهم الإنجازات التي حققتها الخطوط السعودية، وأبرز مرتكزات الخطة الاستراتيجية الجديدة التي تم اعتمادها مؤخراً، وتُعد امتداداً لبرنامج التحول 2020 الذي حققت مبادراته العديد من المكتسبات تمثلت في تقديم خدمات ومنتجات جديدة وأسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية.

وأكد مدير عام المؤسسة المهندس إبراهيم العُمر، أن أولويات المؤسسة تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية لقطاعي الطيران المدني والسياحة، إلى جانب قطاعي الحج والعمرة بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى أن الخطوط السعودية تقود حالياً عودة تدريجية للعمليات بشكل أمن في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا.

وقال: المؤسسة ستعتمد وبشكل جوهري على التحول الرقمي في جميع عملياتها التشغيلية، ليس فقط من خلال تطوير وتحسين إجراءات العمل الحالية، بل أيضاً عن طريق الابتكار والإبداع في توفير أفضل المنتجات الرقمية والخدمات والاتصال والبنية التحتية، التي تمكن النمو المستمر لقطاعي النقل التجاري والشحن عبر الخطوط السعودية وشركاتها التابعة.

وأضاف "العمر": الخطوط السعودية ستواصل دعم وتنمية أسطولها، حيث من المتوقع استلام 38 طائرة جديدة بحلول عام 2026م، والمقر الرئيس وعملياته سيواصلان العمل من مركزه الرئيس بمدينة جدة، إلى جانب المحطات الرئيسة الأخرى في كلٍ من الرياض والدمام والمدينة المنورة.

وأشاد بالنجاحات التي حققها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة منذ افتتاحه أخيراً وبدء العمليات بالصالة 1، مؤكداً أن هذه الصالة تشكل ركيزة أساسية وعامل تمكينٍ لنمو الخطوط السعودية من حيث حجم الأسطول وعدد الضيوف، كما أنها تلعب دوراً مهماً في تحقيق مستهدفات الرؤية، خاصة أن المملكة تستهدف بحلول عام 2030م، نقل أكثر من 300 مليون مسافر سنوياً بمطاراتها كافة.

وأثنى على الجهود الجماعية والإنجازات التي حققتها الخطوط السعودية خلال مسيرتها التي تجاوزت 75 عاما، التي كان من أبرزها حصولها مؤخراً على تصنيف الخمس نجوم على مستوى شركات الطيران العالمية من APEX، وتصنيف APEX الماسي لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً المدعوم من SIMPLIFLYING، وذلك تقديراً لتطبيق التدابير الصارمة في مجال السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
03:16 PM

ملتقى "الخطوط السعودية" يناقش رؤيتها وخططها الاستراتيجية

بمشاركة أكثر من 36 ألفاً يمثلون منسوبي المؤسسة وشركاتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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عقدت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ملتقى مجموعة الخطوط السعودية اليوم، بمشاركة أكثر من 36 ألفاً يمثلون منسوبي المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية عبر البث الرقمي المباشر، في لقاء يُعد الأضخم منذ تأسيسها.

وتم استعراض أهم الإنجازات التي حققتها الخطوط السعودية، وأبرز مرتكزات الخطة الاستراتيجية الجديدة التي تم اعتمادها مؤخراً، وتُعد امتداداً لبرنامج التحول 2020 الذي حققت مبادراته العديد من المكتسبات تمثلت في تقديم خدمات ومنتجات جديدة وأسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية.

وأكد مدير عام المؤسسة المهندس إبراهيم العُمر، أن أولويات المؤسسة تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية لقطاعي الطيران المدني والسياحة، إلى جانب قطاعي الحج والعمرة بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولفت إلى أن الخطوط السعودية تقود حالياً عودة تدريجية للعمليات بشكل أمن في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا.

وقال: المؤسسة ستعتمد وبشكل جوهري على التحول الرقمي في جميع عملياتها التشغيلية، ليس فقط من خلال تطوير وتحسين إجراءات العمل الحالية، بل أيضاً عن طريق الابتكار والإبداع في توفير أفضل المنتجات الرقمية والخدمات والاتصال والبنية التحتية، التي تمكن النمو المستمر لقطاعي النقل التجاري والشحن عبر الخطوط السعودية وشركاتها التابعة.

وأضاف "العمر": الخطوط السعودية ستواصل دعم وتنمية أسطولها، حيث من المتوقع استلام 38 طائرة جديدة بحلول عام 2026م، والمقر الرئيس وعملياته سيواصلان العمل من مركزه الرئيس بمدينة جدة، إلى جانب المحطات الرئيسة الأخرى في كلٍ من الرياض والدمام والمدينة المنورة.

وأشاد بالنجاحات التي حققها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة منذ افتتاحه أخيراً وبدء العمليات بالصالة 1، مؤكداً أن هذه الصالة تشكل ركيزة أساسية وعامل تمكينٍ لنمو الخطوط السعودية من حيث حجم الأسطول وعدد الضيوف، كما أنها تلعب دوراً مهماً في تحقيق مستهدفات الرؤية، خاصة أن المملكة تستهدف بحلول عام 2030م، نقل أكثر من 300 مليون مسافر سنوياً بمطاراتها كافة.

وأثنى على الجهود الجماعية والإنجازات التي حققتها الخطوط السعودية خلال مسيرتها التي تجاوزت 75 عاما، التي كان من أبرزها حصولها مؤخراً على تصنيف الخمس نجوم على مستوى شركات الطيران العالمية من APEX، وتصنيف APEX الماسي لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً المدعوم من SIMPLIFLYING، وذلك تقديراً لتطبيق التدابير الصارمة في مجال السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

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