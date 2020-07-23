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رئاسة الحرمين تطلق عدداً من الكتب عبر منصتها الإلكترونية

بينها "صفة الحج والعمرة" و"سمات الأمن الفكري في الحج"

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا 8" عدداً من الكتب الإلكترونية والإرشادات الخاصة بالمسجد الحرام عبر منصتها الإلكترونية الموجهة لحجاج هذا العام 1441هـ.

ويتضمَّنَ البرنامج مجموعة من الكتب القيمة التي تمت ترجمتها إلى عدة لغات المتعلقة بموسم الحج وأداء الفرائض، حيث اشتملت على كتاب "صفة الحج والعمرة والزيارة" و"سمات الأمن الفكري في الحج" وكتاب "من معالم الوسطية في الحج" و"المنصة التوجيهية والإرشادية لشهر ذي الحجة 1441هـ" و"الإرشادات الخاصة بالمسجد الحرام".

وتأتي هذه الخدمة لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين على أكمل وجه، وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين وتكثيف الإجراءات الوقائية لخدمة ضيوف الرحمن.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة الحرمين تطلق عدداً من الكتب عبر منصتها الإلكترونية
سبق

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا 8" عدداً من الكتب الإلكترونية والإرشادات الخاصة بالمسجد الحرام عبر منصتها الإلكترونية الموجهة لحجاج هذا العام 1441هـ.

ويتضمَّنَ البرنامج مجموعة من الكتب القيمة التي تمت ترجمتها إلى عدة لغات المتعلقة بموسم الحج وأداء الفرائض، حيث اشتملت على كتاب "صفة الحج والعمرة والزيارة" و"سمات الأمن الفكري في الحج" وكتاب "من معالم الوسطية في الحج" و"المنصة التوجيهية والإرشادية لشهر ذي الحجة 1441هـ" و"الإرشادات الخاصة بالمسجد الحرام".

وتأتي هذه الخدمة لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين على أكمل وجه، وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين وتكثيف الإجراءات الوقائية لخدمة ضيوف الرحمن.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
03:39 PM

رئاسة الحرمين تطلق عدداً من الكتب عبر منصتها الإلكترونية

بينها "صفة الحج والعمرة" و"سمات الأمن الفكري في الحج"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا 8" عدداً من الكتب الإلكترونية والإرشادات الخاصة بالمسجد الحرام عبر منصتها الإلكترونية الموجهة لحجاج هذا العام 1441هـ.

ويتضمَّنَ البرنامج مجموعة من الكتب القيمة التي تمت ترجمتها إلى عدة لغات المتعلقة بموسم الحج وأداء الفرائض، حيث اشتملت على كتاب "صفة الحج والعمرة والزيارة" و"سمات الأمن الفكري في الحج" وكتاب "من معالم الوسطية في الحج" و"المنصة التوجيهية والإرشادية لشهر ذي الحجة 1441هـ" و"الإرشادات الخاصة بالمسجد الحرام".

وتأتي هذه الخدمة لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين على أكمل وجه، وتعزيز رسالة الحرمين الشريفين وتكثيف الإجراءات الوقائية لخدمة ضيوف الرحمن.

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