توقعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان، وأقصى غرب وجنوب غرب الرياض خلال الـ ٧٢ ساعة القادمة. ‏ونبهَ عبر "سبق" بأن فرصة السيول وجريان الأودية واردة على مناطق الباحة والطائف وعسير ونجران وجازان، مهيبًا بالابتعاد عن الأودية ورفعها عن المنخفضات فيها. وقال "الحصيني": من الجمعة بإذن الله يطرأ ارتفاع في الحرارة من 3 إلى 7 درجات مئوية عما هي عليه الأيام السابقة على معظم المناطق لتصبح الحرارة أعلى من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام، وهو ناتج عن تقدم كتلة دافئة ‏متوقع أن تصل العظمى ما بين 37 إلى 45 درجة مئوية على معظم المدن عدا المصائف.

"الحصيني": الأمطار تتواصل في هذه المناطق الـ6 خلال الـ ٧٢ ساعة القادمة فهد العتيبي سبق 2019-05-23 توقعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان، وأقصى غرب وجنوب غرب الرياض خلال الـ ٧٢ ساعة القادمة.



‏ونبهَ عبر "سبق" بأن فرصة السيول وجريان الأودية واردة على مناطق الباحة والطائف وعسير ونجران وجازان، مهيبًا بالابتعاد عن الأودية ورفعها عن المنخفضات فيها.



وقال "الحصيني": من الجمعة بإذن الله يطرأ ارتفاع في الحرارة من 3 إلى 7 درجات مئوية عما هي عليه الأيام السابقة على معظم المناطق لتصبح الحرارة أعلى من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام، وهو ناتج عن تقدم كتلة دافئة ‏متوقع أن تصل العظمى ما بين 37 إلى 45 درجة مئوية على معظم المدن عدا المصائف.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440 10:49 AM

"الحصيني": الأمطار تتواصل في هذه المناطق الـ6 خلال الـ ٧٢ ساعة القادمة قال: ارتفاع بدرجات الحرارة ابتداءً من الجمعة بمعظم المدن عدا المصائف





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توقعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان، وأقصى غرب وجنوب غرب الرياض خلال الـ ٧٢ ساعة القادمة.



‏ونبهَ عبر "سبق" بأن فرصة السيول وجريان الأودية واردة على مناطق الباحة والطائف وعسير ونجران وجازان، مهيبًا بالابتعاد عن الأودية ورفعها عن المنخفضات فيها.



وقال "الحصيني": من الجمعة بإذن الله يطرأ ارتفاع في الحرارة من 3 إلى 7 درجات مئوية عما هي عليه الأيام السابقة على معظم المناطق لتصبح الحرارة أعلى من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام، وهو ناتج عن تقدم كتلة دافئة ‏متوقع أن تصل العظمى ما بين 37 إلى 45 درجة مئوية على معظم المدن عدا المصائف.