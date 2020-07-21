"الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على عدد من محافظات مكة المكرمة

تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة 8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة: (القنفذة، والعرضيات، والليث).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.