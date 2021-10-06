أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة. وقال "التحالف": تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة. وأكد "التحالف" في بيان له أن جهوده أسهمت في حماية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب.

"التحالف": تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-06 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة.

وقال "التحالف": تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.

وأكد "التحالف" في بيان له أن جهوده أسهمت في حماية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 07:15 PM

اخر تعديل 06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443 08:35 PM

"التحالف": تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة.

وقال "التحالف": تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.

وأكد "التحالف" في بيان له أن جهوده أسهمت في حماية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب.