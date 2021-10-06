النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التحالف": تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة

تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة.
وقال "التحالف": تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.
وأكد "التحالف" في بيان له أن جهوده أسهمت في حماية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التحالف": تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة.
وقال "التحالف": تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.
وأكد "التحالف" في بيان له أن جهوده أسهمت في حماية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
07:15 PM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
08:35 PM

"التحالف": تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة

تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,254

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة.
وقال "التحالف": تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.
وأكد "التحالف" في بيان له أن جهوده أسهمت في حماية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,284
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,824
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,992
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,497

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة