أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة.
وقال "التحالف": تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.
وأكد "التحالف" في بيان له أن جهوده أسهمت في حماية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب.
"التحالف": تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة
تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة.
وقال "التحالف": تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.
وأكد "التحالف" في بيان له أن جهوده أسهمت في حماية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة.
"التحالف": تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة
تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة.
وقال "التحالف": تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.
وأكد "التحالف" في بيان له أن جهوده أسهمت في حماية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب.