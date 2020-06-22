المدينة المنوّرة.. ضبط مصنع ثلج يقوم بالتعبئة في أكياس دون اسم أو بطاقة غذائية
الغذاء والدواء: تمت إحالة المنشأة إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة
رصدت #الغذاء_والدواء في #المدينة_المنوّرة مصنع ثلج غير مرخص يقوم بتصنيع الثلج وتعبئته في أكياس دون ذكر اسم المصنع ووضع البطاقة الغذائية، مع ملاحظة مخالفات صحية وفنية.
وأضافت الهيئة: تم ضبط ٥٠٠ كجم من الثلج وإحالة المنشأة إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
هيئة الغذاء والدواء
المدينة المنوّرة.. ضبط مصنع ثلج يقوم بالتعبئة في أكياس دون اسم أو بطاقة غذائية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-22
رصدت #الغذاء_والدواء في #المدينة_المنوّرة مصنع ثلج غير مرخص يقوم بتصنيع الثلج وتعبئته في أكياس دون ذكر اسم المصنع ووضع البطاقة الغذائية، مع ملاحظة مخالفات صحية وفنية.
وأضافت الهيئة: تم ضبط ٥٠٠ كجم من الثلج وإحالة المنشأة إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
08:34 AM
المدينة المنوّرة.. ضبط مصنع ثلج يقوم بالتعبئة في أكياس دون اسم أو بطاقة غذائية
الغذاء والدواء: تمت إحالة المنشأة إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة
رصدت #الغذاء_والدواء في #المدينة_المنوّرة مصنع ثلج غير مرخص يقوم بتصنيع الثلج وتعبئته في أكياس دون ذكر اسم المصنع ووضع البطاقة الغذائية، مع ملاحظة مخالفات صحية وفنية.
وأضافت الهيئة: تم ضبط ٥٠٠ كجم من الثلج وإحالة المنشأة إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.