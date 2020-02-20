النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشمراني": مقطع الجراد المتراكم فوق شجرة قديم ولا يُعرف موقعه

أكد أن منطقة مكة خالية من أسرابه حاليًّا

نفى مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، المهندس محمد بن حسين الشمراني؛ أن يكون المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر أسراباً من الجراد فوق شجرة بمنطقة مكة المكرمة.

وقال المهندس الشمراني: "غير صحيح أن يكون بالمنطقة، وهو مقطع منذ سنوات ماضية، وغير معروف موقعه: هل هو داخل المملكة أم خارجها؟ مبينًا أن منطقة مكة المكرمة حاليًّا خالية من أسراب الجراد.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد اعتمدت سابقًا خطة المسح والاستكشاف لمكافحة الجراد الصحراوي في الموسم الشتوي الحالي.

وعممت الخطة على فروع الوزارة بالمناطق الداخلة ضمن نطاق موسم التكاثر الشتوي.

وأوضحت الوزارة أنها خصصت رقم الجوال (0530233560) لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة على تطبيق «واتساب»، لبلاغات الجراد الصحراوي، أو عبر التواصل المباشر مع فروع ومكاتب الوزارة في المناطق؛ لمساعدة فرق المسح على تلقي البلاغات من قبل المواطن، وتمرير البلاغ لفروع الوزارة بالمناطق ومباشرته في حينه.

مكافحة الجراد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشمراني": مقطع الجراد المتراكم فوق شجرة قديم ولا يُعرف موقعه
سبق

نفى مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، المهندس محمد بن حسين الشمراني؛ أن يكون المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر أسراباً من الجراد فوق شجرة بمنطقة مكة المكرمة.

وقال المهندس الشمراني: "غير صحيح أن يكون بالمنطقة، وهو مقطع منذ سنوات ماضية، وغير معروف موقعه: هل هو داخل المملكة أم خارجها؟ مبينًا أن منطقة مكة المكرمة حاليًّا خالية من أسراب الجراد.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد اعتمدت سابقًا خطة المسح والاستكشاف لمكافحة الجراد الصحراوي في الموسم الشتوي الحالي.

وعممت الخطة على فروع الوزارة بالمناطق الداخلة ضمن نطاق موسم التكاثر الشتوي.

وأوضحت الوزارة أنها خصصت رقم الجوال (0530233560) لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة على تطبيق «واتساب»، لبلاغات الجراد الصحراوي، أو عبر التواصل المباشر مع فروع ومكاتب الوزارة في المناطق؛ لمساعدة فرق المسح على تلقي البلاغات من قبل المواطن، وتمرير البلاغ لفروع الوزارة بالمناطق ومباشرته في حينه.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
06:52 PM

"الشمراني": مقطع الجراد المتراكم فوق شجرة قديم ولا يُعرف موقعه

أكد أن منطقة مكة خالية من أسرابه حاليًّا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
9,254

نفى مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، المهندس محمد بن حسين الشمراني؛ أن يكون المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر أسراباً من الجراد فوق شجرة بمنطقة مكة المكرمة.

وقال المهندس الشمراني: "غير صحيح أن يكون بالمنطقة، وهو مقطع منذ سنوات ماضية، وغير معروف موقعه: هل هو داخل المملكة أم خارجها؟ مبينًا أن منطقة مكة المكرمة حاليًّا خالية من أسراب الجراد.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد اعتمدت سابقًا خطة المسح والاستكشاف لمكافحة الجراد الصحراوي في الموسم الشتوي الحالي.

وعممت الخطة على فروع الوزارة بالمناطق الداخلة ضمن نطاق موسم التكاثر الشتوي.

وأوضحت الوزارة أنها خصصت رقم الجوال (0530233560) لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة على تطبيق «واتساب»، لبلاغات الجراد الصحراوي، أو عبر التواصل المباشر مع فروع ومكاتب الوزارة في المناطق؛ لمساعدة فرق المسح على تلقي البلاغات من قبل المواطن، وتمرير البلاغ لفروع الوزارة بالمناطق ومباشرته في حينه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,721
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,929
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,479
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,823

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة