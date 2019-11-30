"ابن مشيط": 5 أعوام كتب فيها الملك سلمان تاريخ المنطقة كما يجب أن يكون

قال إن النهضة الشاملة شملت الصحة والتعليم والبنى التحتية وتزامنت مع تمكين المرأة

قال محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط: "تحل علينا الذكرى الخامسة لتولي مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خمسة أعوام هي في عمر الزمن بسيطة جدًا، وفي معادلة الوقت والإنجاز في مشاريع البناء الوطني تعد فترة وجيزة جدًا، إلا أن من يتابع ما تحقق في هذه السنوات الخمس على كافة الأصعدة سيقف مشدوهًا أمام ما تحقق في بلادنا منذ تسلم سيدي لمقاليد الحكم، لنقولها بكل ثقة وفخر".

وأردف: "الملك سلمان حفظه الله، كتب تاريخ المنطقة كما يجب أن يكون، وأطلق عجلة البناء لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أوكل أمرها لمقام سيدي ولي العهد ليتغير المشهد في بلادنا تغيرًا جذريًا من حيث تحول اقتصادنا من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج متنوع، ومن ذلك التأشيرة السياحية التي من شأنها أن تجعل من بلادنا وجهة سياحية تساهم في تنوع الاقتصاد وتعريف الآخر بنا عن كثب".

وتابع: "هذه النهضة الشاملة في الفترة الوجيزة شملت الصحة والتعليم والبنى التحتية تزامنت مع تمكين المرأة لكي تضطلع بدورها في بناء الوطن بما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية ، ولعل الحدث الأبرز الذي شمل أثره منطقتنا العربية هو نصرة الشرعية في اليمن وبتر يد إيران التي كانت تطمح للاستيلاء على الحكم في اليمن عبر ميليشيا الحوثي الإرهابية".

وواصل قائلاً: "منجزات كثيرة تحققت على المستوى الدولي ، والإقليمي، والمحلي شكلت في مجملها وجه المملكة العربية السعودية الجديد والذي أهّلها أن تكون صانعًا مهمًا للقرار السياسي الدولي الذي يوجه دفة العلاقات الدولية، بالإضافة إلى مكانتها الإقليمية كعاصمة للقرار السياسي العربي".

وأضاف: "بهذه المناسبة يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، مجددين العهد والوعد وتجديد البيعة لمقامه الكريم السامي ونبارك للوطن، كل الوطن هذه المناسبة الغالية على قلب كل مواطن سعودي".

وختم قائلاً: "حفظ الله بلادنا واسطة عقد الأوطان في ظل حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ختامًا نقول بكل فخر فوق هامات السحاب يا وطني، ويا قادة وطني".