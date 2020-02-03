خلت من لاعب "آسيوي" .. التعاون يعلن قائمة "أبطال آسيا"

أعلن نادي التعاون قائمة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المشارك في دوري أبطال آسيا.

وخلت القائمة من اللاعب الآسيوي لعدم وجوده في قائمة الفريق حيث إن جميع لاعبي الفريق الأجانب من خارج القارة الصفراء.

وضمت القائمة اللاعبين:

كاسيو أنجوس، حسين شيعان، معتز البقعاوي، محمد الضليفح، طلال العبسي، حسن كادش ، أحمد عسيري، ياسين برناوي، فيصل درويش، حمدان الرويلي ، فهد الحمد، إبراهيم الزبيدي، محمد أبو سبعان، سيدريك اميسي، ريان الموسى، إبراهيم العتيبي، صالح السعيد، سلطان مندش، سميحان النابت، فهد الرشيدي، ذعار العتيبي، ناصر الدعجاني، ربيع سفياني، عبدالمجيد السواط، مالك العبدالمنعم، محمد السهلاوي، توامبا.



ووقع التعاون في المجموعة الثالثة إلى جانب الشارقة الإماراتي، والدحيل القطري، وبيروزي الإيراني.