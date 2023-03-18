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جامعة الجوف تعلن عن عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين

جراحة عامة وباطنية والوجه والفكين والعلاج التحفظي وإصلاح الأسنان

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الجوف عن توفر عدد 10 وظائف صحية شاغرة للسعوديين على وظيفة طبيب مقيم، وطبيب نائب بكلية الطب وطب الأسنان وفق التخصصات التالية: "الجراحة العامة، الطب الباطني، جراحة الوجه والفكين، العلاج التحفظي وإصلاح الأسنان، الاستعاضة السنية المتحركة والثابتة".

واشترطت العمادة التي تستقبل الطلبات يوم 23 / 7 / 1441هـ وحتى يوم 1 / 8 / 1441هـ؛ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وتتوفر لديه المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف.

ودعت العمادة الراغبين إلى التقديم إلكترونيًّا على الرابط التالي: https://mps.ju.edu.sa/JURecruitment/juPublic/public/main.xhtml.

جامعة الجوف

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جامعة الجوف تعلن عن عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين
سبق

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الجوف عن توفر عدد 10 وظائف صحية شاغرة للسعوديين على وظيفة طبيب مقيم، وطبيب نائب بكلية الطب وطب الأسنان وفق التخصصات التالية: "الجراحة العامة، الطب الباطني، جراحة الوجه والفكين، العلاج التحفظي وإصلاح الأسنان، الاستعاضة السنية المتحركة والثابتة".

واشترطت العمادة التي تستقبل الطلبات يوم 23 / 7 / 1441هـ وحتى يوم 1 / 8 / 1441هـ؛ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وتتوفر لديه المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف.

ودعت العمادة الراغبين إلى التقديم إلكترونيًّا على الرابط التالي: https://mps.ju.edu.sa/JURecruitment/juPublic/public/main.xhtml.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
05:02 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
06:59 PM

جامعة الجوف تعلن عن عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين

جراحة عامة وباطنية والوجه والفكين والعلاج التحفظي وإصلاح الأسنان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
0
1,015

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الجوف عن توفر عدد 10 وظائف صحية شاغرة للسعوديين على وظيفة طبيب مقيم، وطبيب نائب بكلية الطب وطب الأسنان وفق التخصصات التالية: "الجراحة العامة، الطب الباطني، جراحة الوجه والفكين، العلاج التحفظي وإصلاح الأسنان، الاستعاضة السنية المتحركة والثابتة".

واشترطت العمادة التي تستقبل الطلبات يوم 23 / 7 / 1441هـ وحتى يوم 1 / 8 / 1441هـ؛ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وتتوفر لديه المؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف.

ودعت العمادة الراغبين إلى التقديم إلكترونيًّا على الرابط التالي: https://mps.ju.edu.sa/JURecruitment/juPublic/public/main.xhtml.

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