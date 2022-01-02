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عودة "الفرج" و"جانغ" تدعم أوراق الهلال أمام الفيصلي

شهدت التدريبات الجماعية والمناورة الفنية لفريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، مشاركة الثنائي سلمان الفرج والكوري الجنوبي جانغ هيون سو .

وكان الأزرق قد عاود اليوم تدريباته بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني البرتغالي "جارديم" راحةً يوم أمس السبت، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الفيصلي، الخميس المقبل، على كأس بيرين للسوبر السعودي، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عودة "الفرج" و"جانغ" تدعم أوراق الهلال أمام الفيصلي
سبق

شهدت التدريبات الجماعية والمناورة الفنية لفريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، مشاركة الثنائي سلمان الفرج والكوري الجنوبي جانغ هيون سو .

وكان الأزرق قد عاود اليوم تدريباته بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني البرتغالي "جارديم" راحةً يوم أمس السبت، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الفيصلي، الخميس المقبل، على كأس بيرين للسوبر السعودي، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
08:12 PM

عودة "الفرج" و"جانغ" تدعم أوراق الهلال أمام الفيصلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت التدريبات الجماعية والمناورة الفنية لفريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، مشاركة الثنائي سلمان الفرج والكوري الجنوبي جانغ هيون سو .

وكان الأزرق قد عاود اليوم تدريباته بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني البرتغالي "جارديم" راحةً يوم أمس السبت، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الفيصلي، الخميس المقبل، على كأس بيرين للسوبر السعودي، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .

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