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"القثامي" يصدر قرارًا بترقية 41 موظفًا بأمانة الطائف

بمختلف الوكالات والإدارات والفروع والأقسام

أصدر أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، قرارًا بترقية 41 موظفًا من منسوبي الأمانة بمختلف الوكالات والإدارات والفروع والأقسام، من المرتبة الثالثة وحتى المرتبة العاشرة.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بأمانة الطائف، سلطان الثقفي: إن القرارات الصادرة شملت المستحقين للترقية حسب الأنظمة، وإن القرارات شملت المرتبة العاشرة فما دون بمختلف المسميات بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية.

وأكد حرص أمين الطائف على دعم منسوبي الأمانة، ضمن خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية والارتقاء بالأداء لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

وشملت الترقيات: "خالد بن أحمد الغموي، فايز بن منصور السواط، فواز عبد الله المهندس، ياسر بن علي العباسي، فيصل بن سعد العتيبي، عادل بن عيضة الثمالي، أحمد بن سعيد العاصمي، عبدالعزيز بن صالح القرشي، منصور بن محمد القثامي، عيسى بن ذياب العتيبي، عبد الرحمن بن عوض أبو حربه، سعد بن نجر السميري، عبد المجيد بن خالد الحمياني، تركي بن مشعل الجعيد، منصور بن عبيد الثبيتي، حسن بن عطا الله القرشي، عبد الكريم بن مفرح العصيمي، فارس بن حامد الصفياني، هاني بن عامر السفياني، ماجد بن عوض الثبيتي، محمد بن حسن مباركي، حميد بن محمد المالكي، دخيل الله بن يعد الحارثي، تركي بن عيد الثبيتي، ثامر بن رده القثامي، محمد بن معيض القحطاني، مشعل بن عواض العمري، سلمان بن صالح الوذيناني، تركي محمد الجعيد، سعود بن عطية الحارثي، عبد الله بن محمد النفيعي، ذياب بن عايض العتيبي، محمد بن عبيد الثبيتي، سلطان بن مطلق العتيبي، شادي بن محمد بكر، مخلد بن محماس الدعجاني، فهد بن أحمد مباركي، طلال بن مرزوق الحربي، حميد بن حسان النمري، بندر بن سعيد القثامي، ماجد بن مقبول الزايدي".

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"القثامي" يصدر قرارًا بترقية 41 موظفًا بأمانة الطائف
سبق

أصدر أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، قرارًا بترقية 41 موظفًا من منسوبي الأمانة بمختلف الوكالات والإدارات والفروع والأقسام، من المرتبة الثالثة وحتى المرتبة العاشرة.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بأمانة الطائف، سلطان الثقفي: إن القرارات الصادرة شملت المستحقين للترقية حسب الأنظمة، وإن القرارات شملت المرتبة العاشرة فما دون بمختلف المسميات بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية.

وأكد حرص أمين الطائف على دعم منسوبي الأمانة، ضمن خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية والارتقاء بالأداء لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

وشملت الترقيات: "خالد بن أحمد الغموي، فايز بن منصور السواط، فواز عبد الله المهندس، ياسر بن علي العباسي، فيصل بن سعد العتيبي، عادل بن عيضة الثمالي، أحمد بن سعيد العاصمي، عبدالعزيز بن صالح القرشي، منصور بن محمد القثامي، عيسى بن ذياب العتيبي، عبد الرحمن بن عوض أبو حربه، سعد بن نجر السميري، عبد المجيد بن خالد الحمياني، تركي بن مشعل الجعيد، منصور بن عبيد الثبيتي، حسن بن عطا الله القرشي، عبد الكريم بن مفرح العصيمي، فارس بن حامد الصفياني، هاني بن عامر السفياني، ماجد بن عوض الثبيتي، محمد بن حسن مباركي، حميد بن محمد المالكي، دخيل الله بن يعد الحارثي، تركي بن عيد الثبيتي، ثامر بن رده القثامي، محمد بن معيض القحطاني، مشعل بن عواض العمري، سلمان بن صالح الوذيناني، تركي محمد الجعيد، سعود بن عطية الحارثي، عبد الله بن محمد النفيعي، ذياب بن عايض العتيبي، محمد بن عبيد الثبيتي، سلطان بن مطلق العتيبي، شادي بن محمد بكر، مخلد بن محماس الدعجاني، فهد بن أحمد مباركي، طلال بن مرزوق الحربي، حميد بن حسان النمري، بندر بن سعيد القثامي، ماجد بن مقبول الزايدي".

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
06:42 PM

"القثامي" يصدر قرارًا بترقية 41 موظفًا بأمانة الطائف

بمختلف الوكالات والإدارات والفروع والأقسام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد بن عزيز القثامي، قرارًا بترقية 41 موظفًا من منسوبي الأمانة بمختلف الوكالات والإدارات والفروع والأقسام، من المرتبة الثالثة وحتى المرتبة العاشرة.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بأمانة الطائف، سلطان الثقفي: إن القرارات الصادرة شملت المستحقين للترقية حسب الأنظمة، وإن القرارات شملت المرتبة العاشرة فما دون بمختلف المسميات بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية.

وأكد حرص أمين الطائف على دعم منسوبي الأمانة، ضمن خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية والارتقاء بالأداء لتطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

وشملت الترقيات: "خالد بن أحمد الغموي، فايز بن منصور السواط، فواز عبد الله المهندس، ياسر بن علي العباسي، فيصل بن سعد العتيبي، عادل بن عيضة الثمالي، أحمد بن سعيد العاصمي، عبدالعزيز بن صالح القرشي، منصور بن محمد القثامي، عيسى بن ذياب العتيبي، عبد الرحمن بن عوض أبو حربه، سعد بن نجر السميري، عبد المجيد بن خالد الحمياني، تركي بن مشعل الجعيد، منصور بن عبيد الثبيتي، حسن بن عطا الله القرشي، عبد الكريم بن مفرح العصيمي، فارس بن حامد الصفياني، هاني بن عامر السفياني، ماجد بن عوض الثبيتي، محمد بن حسن مباركي، حميد بن محمد المالكي، دخيل الله بن يعد الحارثي، تركي بن عيد الثبيتي، ثامر بن رده القثامي، محمد بن معيض القحطاني، مشعل بن عواض العمري، سلمان بن صالح الوذيناني، تركي محمد الجعيد، سعود بن عطية الحارثي، عبد الله بن محمد النفيعي، ذياب بن عايض العتيبي، محمد بن عبيد الثبيتي، سلطان بن مطلق العتيبي، شادي بن محمد بكر، مخلد بن محماس الدعجاني، فهد بن أحمد مباركي، طلال بن مرزوق الحربي، حميد بن حسان النمري، بندر بن سعيد القثامي، ماجد بن مقبول الزايدي".

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