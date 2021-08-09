النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 796 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

"النقل" تنجز عديداً من أعمالها على الطرق خلال شهرَي يونيو ويوليو

بهدف رفع مستوى السلامة والجودة وتعزيز كفاءة التشغيل

ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ نفّذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهرَي يونيو ويوليو، عدداً من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل، من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق عديد من الإجراءات والدراسات.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها مسح وتهذيب أكتاف الطرق بإجمالي أطوال بلغ (20,594) كم، علاوة على انتهائها من تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(12,785) موقعاً، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (918) موقعاً، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بعدد (3,381,176) متراً مكعباً، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

وقامت الوزارة بمسح وتمهيد الطرق الترابية بإجمالي أطوال (14,014) كم، إضافة إلى استخدامها كميات الإسفلت المكشوط الذي يقدر بنحو (22,797) متراً مكعباً، وكشط وإعادة سفلتة (422) كيلومتراً، وذلك بهدف رفع كفاءة العقود الحالية وتخفيض التكاليف المالية لتلك الطرق.

وعلى صعيد مسح وتقييم الطرق، فقد قامت الوزارة بقياس معامل الوعورة العالمي للطرق بأطوال بلغت (1,417) كيلومتراً/مسارات، وقياس الانحراف والسماكة في طبقات الرصف بطول (185) كيلو متراً / مسار، والمسح الجغرافي للمسارات الطويلة بطول (900) كيلومتر، إضافة إلى المسح الجغرافي للنقاط المرجعية على الطرق بإجمالي (2150) نقطة.

وقامت الوزارة أيضاً بعدد من المشروعات للمساهمة في تعزيز مستوى السلامة على الطرق، منها تحسين (10) تقاطعات، إضافةً إلى تنفيذ أعمال الدهانات على الطرق بإجمالي أطوال (87) كيلومتراً، إضافة إلى وضع حواجز خرسانية على (39) كيلومتراً، وتنفيذ أعمال الحواجز المعدنية بطول (90) كيلومتراً، وتنفيذ العلامات الأرضية (عيون القطط) بإجمالي أطوال يبلغ (8,389) وحدة، إضافة إلى تنفيذ سياج للطرق بطول (24) كيلومتراً، مع تركيب وصيانة (600) لوحة تحذيرية وإرشادية.

الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، إضافة إلى خفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النقل" تنجز عديداً من أعمالها على الطرق خلال شهرَي يونيو ويوليو
سبق

ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ نفّذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهرَي يونيو ويوليو، عدداً من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل، من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق عديد من الإجراءات والدراسات.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها مسح وتهذيب أكتاف الطرق بإجمالي أطوال بلغ (20,594) كم، علاوة على انتهائها من تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(12,785) موقعاً، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (918) موقعاً، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بعدد (3,381,176) متراً مكعباً، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

وقامت الوزارة بمسح وتمهيد الطرق الترابية بإجمالي أطوال (14,014) كم، إضافة إلى استخدامها كميات الإسفلت المكشوط الذي يقدر بنحو (22,797) متراً مكعباً، وكشط وإعادة سفلتة (422) كيلومتراً، وذلك بهدف رفع كفاءة العقود الحالية وتخفيض التكاليف المالية لتلك الطرق.

وعلى صعيد مسح وتقييم الطرق، فقد قامت الوزارة بقياس معامل الوعورة العالمي للطرق بأطوال بلغت (1,417) كيلومتراً/مسارات، وقياس الانحراف والسماكة في طبقات الرصف بطول (185) كيلو متراً / مسار، والمسح الجغرافي للمسارات الطويلة بطول (900) كيلومتر، إضافة إلى المسح الجغرافي للنقاط المرجعية على الطرق بإجمالي (2150) نقطة.

وقامت الوزارة أيضاً بعدد من المشروعات للمساهمة في تعزيز مستوى السلامة على الطرق، منها تحسين (10) تقاطعات، إضافةً إلى تنفيذ أعمال الدهانات على الطرق بإجمالي أطوال (87) كيلومتراً، إضافة إلى وضع حواجز خرسانية على (39) كيلومتراً، وتنفيذ أعمال الحواجز المعدنية بطول (90) كيلومتراً، وتنفيذ العلامات الأرضية (عيون القطط) بإجمالي أطوال يبلغ (8,389) وحدة، إضافة إلى تنفيذ سياج للطرق بطول (24) كيلومتراً، مع تركيب وصيانة (600) لوحة تحذيرية وإرشادية.

الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، إضافة إلى خفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
01:56 PM

"النقل" تنجز عديداً من أعمالها على الطرق خلال شهرَي يونيو ويوليو

بهدف رفع مستوى السلامة والجودة وتعزيز كفاءة التشغيل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
869

ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ نفّذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهرَي يونيو ويوليو، عدداً من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل، من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق عديد من الإجراءات والدراسات.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها مسح وتهذيب أكتاف الطرق بإجمالي أطوال بلغ (20,594) كم، علاوة على انتهائها من تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(12,785) موقعاً، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (918) موقعاً، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بعدد (3,381,176) متراً مكعباً، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

وقامت الوزارة بمسح وتمهيد الطرق الترابية بإجمالي أطوال (14,014) كم، إضافة إلى استخدامها كميات الإسفلت المكشوط الذي يقدر بنحو (22,797) متراً مكعباً، وكشط وإعادة سفلتة (422) كيلومتراً، وذلك بهدف رفع كفاءة العقود الحالية وتخفيض التكاليف المالية لتلك الطرق.

وعلى صعيد مسح وتقييم الطرق، فقد قامت الوزارة بقياس معامل الوعورة العالمي للطرق بأطوال بلغت (1,417) كيلومتراً/مسارات، وقياس الانحراف والسماكة في طبقات الرصف بطول (185) كيلو متراً / مسار، والمسح الجغرافي للمسارات الطويلة بطول (900) كيلومتر، إضافة إلى المسح الجغرافي للنقاط المرجعية على الطرق بإجمالي (2150) نقطة.

وقامت الوزارة أيضاً بعدد من المشروعات للمساهمة في تعزيز مستوى السلامة على الطرق، منها تحسين (10) تقاطعات، إضافةً إلى تنفيذ أعمال الدهانات على الطرق بإجمالي أطوال (87) كيلومتراً، إضافة إلى وضع حواجز خرسانية على (39) كيلومتراً، وتنفيذ أعمال الحواجز المعدنية بطول (90) كيلومتراً، وتنفيذ العلامات الأرضية (عيون القطط) بإجمالي أطوال يبلغ (8,389) وحدة، إضافة إلى تنفيذ سياج للطرق بطول (24) كيلومتراً، مع تركيب وصيانة (600) لوحة تحذيرية وإرشادية.

الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، إضافة إلى خفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,556
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,299
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,590
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,245

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا یتناثر العش الآمن

حتى لا یتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة