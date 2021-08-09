"النقل" تنجز عديداً من أعمالها على الطرق خلال شهرَي يونيو ويوليو

بهدف رفع مستوى السلامة والجودة وتعزيز كفاءة التشغيل

ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ نفّذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهرَي يونيو ويوليو، عدداً من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل، من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق عديد من الإجراءات والدراسات.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها مسح وتهذيب أكتاف الطرق بإجمالي أطوال بلغ (20,594) كم، علاوة على انتهائها من تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ(12,785) موقعاً، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (918) موقعاً، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بعدد (3,381,176) متراً مكعباً، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع الجودة على الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

وقامت الوزارة بمسح وتمهيد الطرق الترابية بإجمالي أطوال (14,014) كم، إضافة إلى استخدامها كميات الإسفلت المكشوط الذي يقدر بنحو (22,797) متراً مكعباً، وكشط وإعادة سفلتة (422) كيلومتراً، وذلك بهدف رفع كفاءة العقود الحالية وتخفيض التكاليف المالية لتلك الطرق.

وعلى صعيد مسح وتقييم الطرق، فقد قامت الوزارة بقياس معامل الوعورة العالمي للطرق بأطوال بلغت (1,417) كيلومتراً/مسارات، وقياس الانحراف والسماكة في طبقات الرصف بطول (185) كيلو متراً / مسار، والمسح الجغرافي للمسارات الطويلة بطول (900) كيلومتر، إضافة إلى المسح الجغرافي للنقاط المرجعية على الطرق بإجمالي (2150) نقطة.

وقامت الوزارة أيضاً بعدد من المشروعات للمساهمة في تعزيز مستوى السلامة على الطرق، منها تحسين (10) تقاطعات، إضافةً إلى تنفيذ أعمال الدهانات على الطرق بإجمالي أطوال (87) كيلومتراً، إضافة إلى وضع حواجز خرسانية على (39) كيلومتراً، وتنفيذ أعمال الحواجز المعدنية بطول (90) كيلومتراً، وتنفيذ العلامات الأرضية (عيون القطط) بإجمالي أطوال يبلغ (8,389) وحدة، إضافة إلى تنفيذ سياج للطرق بطول (24) كيلومتراً، مع تركيب وصيانة (600) لوحة تحذيرية وإرشادية.

الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، إضافة إلى خفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.