النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هنقرستيشن تستعين بخبرات مدير عام التوطين المناطقي السابق في تنفيذ خطتها

استقطبت شركة "هنقرستيشن" المهندس سعد الغامدي مدير عام التوطين المناطقي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقًا؛ وذلك لإدارة ملف خطّة توطين 100 ألف سعودي في مهنة مندوب التوصيل بالشركة.

وأوضحت أ. نجلاء العتيبي مدير إدارة الاتصال المؤسّسي في "هنقرستيشن" وعضو اللجنة التجارية في الغرفة التجارية، أن هذا الاستقطاب يعد أحد خطوات الشركة في سبيل تنفيذ خطتها لتوطين 100 ألف مندوب توصيل؛ وذلك تأكيدًا على حرص الشركة على تنفيذ خطتها في توطين مهنة مندوب التوصيل باحترافية عالية وبما يحقق كفاءة التوطين واستدامته.

المهندس سعد الغامدي أحد الكفاءات الوطنية التي قادت تحقيق مبادرات وبرامج التوطين المختلفة حول المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هنقرستيشن تستعين بخبرات مدير عام التوطين المناطقي السابق في تنفيذ خطتها
سبق

استقطبت شركة "هنقرستيشن" المهندس سعد الغامدي مدير عام التوطين المناطقي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقًا؛ وذلك لإدارة ملف خطّة توطين 100 ألف سعودي في مهنة مندوب التوصيل بالشركة.

وأوضحت أ. نجلاء العتيبي مدير إدارة الاتصال المؤسّسي في "هنقرستيشن" وعضو اللجنة التجارية في الغرفة التجارية، أن هذا الاستقطاب يعد أحد خطوات الشركة في سبيل تنفيذ خطتها لتوطين 100 ألف مندوب توصيل؛ وذلك تأكيدًا على حرص الشركة على تنفيذ خطتها في توطين مهنة مندوب التوصيل باحترافية عالية وبما يحقق كفاءة التوطين واستدامته.

المهندس سعد الغامدي أحد الكفاءات الوطنية التي قادت تحقيق مبادرات وبرامج التوطين المختلفة حول المملكة.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
08:32 PM

هنقرستيشن تستعين بخبرات مدير عام التوطين المناطقي السابق في تنفيذ خطتها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,239

استقطبت شركة "هنقرستيشن" المهندس سعد الغامدي مدير عام التوطين المناطقي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقًا؛ وذلك لإدارة ملف خطّة توطين 100 ألف سعودي في مهنة مندوب التوصيل بالشركة.

وأوضحت أ. نجلاء العتيبي مدير إدارة الاتصال المؤسّسي في "هنقرستيشن" وعضو اللجنة التجارية في الغرفة التجارية، أن هذا الاستقطاب يعد أحد خطوات الشركة في سبيل تنفيذ خطتها لتوطين 100 ألف مندوب توصيل؛ وذلك تأكيدًا على حرص الشركة على تنفيذ خطتها في توطين مهنة مندوب التوصيل باحترافية عالية وبما يحقق كفاءة التوطين واستدامته.

المهندس سعد الغامدي أحد الكفاءات الوطنية التي قادت تحقيق مبادرات وبرامج التوطين المختلفة حول المملكة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,925
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,056
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,402
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,844

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة