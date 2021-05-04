204 آلاف مستفيد من مبادرة "بلسان قومه" خلال العشر الثانية من رمضان

من خلال 7 لغات منها الإنجليزية والفرنسية ولغة الأوردو والفارسية والملايو

أطلقت الإدارة العامة للغات والترجمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرتين تحت عنوان "بلسان قومه للإرشاد المكاني" ومبادرة "ساعة بث للغات والترجمة للبث المباشر".

واستفاد من مبادرة بلسان قومة قرابة ٢٠٤ آلاف من قاصدي المسجد الحرام من خلال ٧ لغات منها الإنجليزية والفرنسية ولغة الأوردو والفارسية ولغة الملايو، فيما استفاد من مبادرة ساعة بث قرابة ٩٤٠ شخصاً في الـ 10 أيام الثانية من شهر رمضان المبارك.

وأكدت الإدارة العامة للغات والترجمة أن هذه المبادرات تأتي ضمن حرص الرئاسة على تقديم أرقى الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام للتسهيل عليهم في أداء مناسكهم.