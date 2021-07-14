النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1226 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1128 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10778.07 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال لأكثر من 199 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 42.22 نقطة ليقفل عند مستوى 10778.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ستة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 199 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 281 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات التعمير، وريدان، والغاز، ونماء للتأمين، وسيسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وبوبا العربية، ومشاركة ريت، وجرير، وأسواق ع العثيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و4.91%.

وكانت أسهم شركات التعمير، ودار الأركان، وإعمار ، والإنماء، والعقارية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات التعمير، والراجحي، والجوف، وأبو معطي، والعقارية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 554.52 نقطة ليقفل عند مستوى 23919.17 نقطة، وبتداولات بلغت 46 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 505 آلاف سهم تقاسمتها 1873 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10778.07 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 42.22 نقطة ليقفل عند مستوى 10778.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ستة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 199 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 281 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات التعمير، وريدان، والغاز، ونماء للتأمين، وسيسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وبوبا العربية، ومشاركة ريت، وجرير، وأسواق ع العثيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و4.91%.

وكانت أسهم شركات التعمير، ودار الأركان، وإعمار ، والإنماء، والعقارية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات التعمير، والراجحي، والجوف، وأبو معطي، والعقارية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 554.52 نقطة ليقفل عند مستوى 23919.17 نقطة، وبتداولات بلغت 46 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 505 آلاف سهم تقاسمتها 1873 صفقة.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
05:07 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10778.07 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال لأكثر من 199 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
164

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 42.22 نقطة ليقفل عند مستوى 10778.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ستة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 199 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 281 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات التعمير، وريدان، والغاز، ونماء للتأمين، وسيسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأبحاث والإعلام، وبوبا العربية، ومشاركة ريت، وجرير، وأسواق ع العثيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و4.91%.

وكانت أسهم شركات التعمير، ودار الأركان، وإعمار ، والإنماء، والعقارية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات التعمير، والراجحي، والجوف، وأبو معطي، والعقارية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 554.52 نقطة ليقفل عند مستوى 23919.17 نقطة، وبتداولات بلغت 46 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 505 آلاف سهم تقاسمتها 1873 صفقة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,886
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,048
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,401
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,826

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة