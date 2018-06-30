النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحج" تطبق برنامج الوجبات مسبقة التحضير لحجاج الخارج

بنسبة 15%.. وصولاً إلى 45% بحلول العام 2020

أنهت وزارة الحج والعمرة استعداداتها لتطبيق برنامج "الوجبات مسبقة التحضير" لحجاج الخارج، بعد أن شارك أكثر من 600مطوف وممثلين عن شركات حجاج الداخل في ورش العمل التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج بجامعة أم القرى، في تعاون بدأ منذ موسم حج 1436هـ.

وسيطبق البرنامج بنسبة 15% على حجاج الخارج، وصولاً إلى نسبة 45% بحلول العام 2020، وذلك بالتعاون من عددٍ من الجهات منها أمانة العاصمة المقدسة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسات الطوافة، وغيرها من الجهات، وذلك في إطار استعداداتها لموسم حج هذا العام بمبادرات مبتكرة، تهدف لتحقيق راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم وأداءهم لنسكهم بكل يسر وسهولة

وبينت الوزارة أن تطبيق هذا البرنامج يأتي في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، لما تشكله التغذية من عامل رئيس في سلامة وصحة الحجيج، موضحةً أنها رصدت في أعوام سابقة وجود عينات غير ملائمة في وجبات الحجاج، رغم اعتدال الأجواء في تلك الفترات، الأمر الذي جعلها تبادر لاستباق موسم ارتفاع درجات الحرارة لتدارك ما قد يشكل خطراً على صحة وسلامة الحجيج، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بسلامة الغذاء.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن تجربة الوجبات مسبقة التحضير ليست جديدة في مواسم الحج، حيث سبق لبعض بعثات الحج تجربتها منذ موسم حج عام 1424هـ، بمتابعة من الوزارة ورصدها لمرتكزات نجاح التجربة ونقاط الضعف التي يمكن علاجها، للوصول إلى أفضل تجربة مطبقة للوجبات مسبقة التحضير، بما يناسب كل بعثة، ويحقق الرضا للحجيج، مشيرةً إلى أن نسب الرضا في بعض التجارب وصلت إلى 92%.

وأكدت الوزارة أن هذه التجربة ستسهم بالإضافة إلى جانب السلامة الغذائية، إلى رفع كفاءة الاستخدام للموارد، فمن المتوقع أن ينخفض استخدام المياه في المطابخ التقليدية 75%، وأن تسهم هذه الوجبات في توفير مساحة تزيد على 18ألف متر مربع كانت تستخدم لأغراض تخزين مواد الطبخ التقليدي، كما أنها ستسهم في الحد من تأشيرات العمل الموسمي في جانب الإعاشة والتموين بنسبة تصل إلى 80% من العمالة الموسمية، بالإضافة إلى الاستغناء عن قرابة 4500رحلة تقوم بها شاحنات الإعاشة في المشاعر المقدسة، وخفض نسبة النفايات إلى 20%، وغير ذلك من الآثار المباشرة وغير المباشرة لتطبيق هذه المبادرة.

ورحبت الوزارة بآراء المهتمين والباحثين في مجال سلامة الغذاء وسلاسل الإمداد والتموين، بمقترحاتهم ودراساتهم في هذا الجانب، مشددةً أنها مستمرة في تطوير هذه المبادرة، ومتابعة كل ما يرد إليها سواءً من الحجاج أو مسؤولي البعثات، ومزودي خدمات الإعاشة، باعتبارهم شركاء في نجاح هذه التجربة، التي يؤمل أن تكون تجربة عالمية يستفاد منها في مجال إعاشة وتموين الحشود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحج" تطبق برنامج الوجبات مسبقة التحضير لحجاج الخارج
سبق

أنهت وزارة الحج والعمرة استعداداتها لتطبيق برنامج "الوجبات مسبقة التحضير" لحجاج الخارج، بعد أن شارك أكثر من 600مطوف وممثلين عن شركات حجاج الداخل في ورش العمل التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج بجامعة أم القرى، في تعاون بدأ منذ موسم حج 1436هـ.

وسيطبق البرنامج بنسبة 15% على حجاج الخارج، وصولاً إلى نسبة 45% بحلول العام 2020، وذلك بالتعاون من عددٍ من الجهات منها أمانة العاصمة المقدسة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسات الطوافة، وغيرها من الجهات، وذلك في إطار استعداداتها لموسم حج هذا العام بمبادرات مبتكرة، تهدف لتحقيق راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم وأداءهم لنسكهم بكل يسر وسهولة

وبينت الوزارة أن تطبيق هذا البرنامج يأتي في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، لما تشكله التغذية من عامل رئيس في سلامة وصحة الحجيج، موضحةً أنها رصدت في أعوام سابقة وجود عينات غير ملائمة في وجبات الحجاج، رغم اعتدال الأجواء في تلك الفترات، الأمر الذي جعلها تبادر لاستباق موسم ارتفاع درجات الحرارة لتدارك ما قد يشكل خطراً على صحة وسلامة الحجيج، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بسلامة الغذاء.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن تجربة الوجبات مسبقة التحضير ليست جديدة في مواسم الحج، حيث سبق لبعض بعثات الحج تجربتها منذ موسم حج عام 1424هـ، بمتابعة من الوزارة ورصدها لمرتكزات نجاح التجربة ونقاط الضعف التي يمكن علاجها، للوصول إلى أفضل تجربة مطبقة للوجبات مسبقة التحضير، بما يناسب كل بعثة، ويحقق الرضا للحجيج، مشيرةً إلى أن نسب الرضا في بعض التجارب وصلت إلى 92%.

وأكدت الوزارة أن هذه التجربة ستسهم بالإضافة إلى جانب السلامة الغذائية، إلى رفع كفاءة الاستخدام للموارد، فمن المتوقع أن ينخفض استخدام المياه في المطابخ التقليدية 75%، وأن تسهم هذه الوجبات في توفير مساحة تزيد على 18ألف متر مربع كانت تستخدم لأغراض تخزين مواد الطبخ التقليدي، كما أنها ستسهم في الحد من تأشيرات العمل الموسمي في جانب الإعاشة والتموين بنسبة تصل إلى 80% من العمالة الموسمية، بالإضافة إلى الاستغناء عن قرابة 4500رحلة تقوم بها شاحنات الإعاشة في المشاعر المقدسة، وخفض نسبة النفايات إلى 20%، وغير ذلك من الآثار المباشرة وغير المباشرة لتطبيق هذه المبادرة.

ورحبت الوزارة بآراء المهتمين والباحثين في مجال سلامة الغذاء وسلاسل الإمداد والتموين، بمقترحاتهم ودراساتهم في هذا الجانب، مشددةً أنها مستمرة في تطوير هذه المبادرة، ومتابعة كل ما يرد إليها سواءً من الحجاج أو مسؤولي البعثات، ومزودي خدمات الإعاشة، باعتبارهم شركاء في نجاح هذه التجربة، التي يؤمل أن تكون تجربة عالمية يستفاد منها في مجال إعاشة وتموين الحشود.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
05:46 PM

"الحج" تطبق برنامج الوجبات مسبقة التحضير لحجاج الخارج

بنسبة 15%.. وصولاً إلى 45% بحلول العام 2020

A A A
عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
6
5,202

أنهت وزارة الحج والعمرة استعداداتها لتطبيق برنامج "الوجبات مسبقة التحضير" لحجاج الخارج، بعد أن شارك أكثر من 600مطوف وممثلين عن شركات حجاج الداخل في ورش العمل التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج بجامعة أم القرى، في تعاون بدأ منذ موسم حج 1436هـ.

وسيطبق البرنامج بنسبة 15% على حجاج الخارج، وصولاً إلى نسبة 45% بحلول العام 2020، وذلك بالتعاون من عددٍ من الجهات منها أمانة العاصمة المقدسة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسات الطوافة، وغيرها من الجهات، وذلك في إطار استعداداتها لموسم حج هذا العام بمبادرات مبتكرة، تهدف لتحقيق راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم وأداءهم لنسكهم بكل يسر وسهولة

وبينت الوزارة أن تطبيق هذا البرنامج يأتي في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام، لما تشكله التغذية من عامل رئيس في سلامة وصحة الحجيج، موضحةً أنها رصدت في أعوام سابقة وجود عينات غير ملائمة في وجبات الحجاج، رغم اعتدال الأجواء في تلك الفترات، الأمر الذي جعلها تبادر لاستباق موسم ارتفاع درجات الحرارة لتدارك ما قد يشكل خطراً على صحة وسلامة الحجيج، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بسلامة الغذاء.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن تجربة الوجبات مسبقة التحضير ليست جديدة في مواسم الحج، حيث سبق لبعض بعثات الحج تجربتها منذ موسم حج عام 1424هـ، بمتابعة من الوزارة ورصدها لمرتكزات نجاح التجربة ونقاط الضعف التي يمكن علاجها، للوصول إلى أفضل تجربة مطبقة للوجبات مسبقة التحضير، بما يناسب كل بعثة، ويحقق الرضا للحجيج، مشيرةً إلى أن نسب الرضا في بعض التجارب وصلت إلى 92%.

وأكدت الوزارة أن هذه التجربة ستسهم بالإضافة إلى جانب السلامة الغذائية، إلى رفع كفاءة الاستخدام للموارد، فمن المتوقع أن ينخفض استخدام المياه في المطابخ التقليدية 75%، وأن تسهم هذه الوجبات في توفير مساحة تزيد على 18ألف متر مربع كانت تستخدم لأغراض تخزين مواد الطبخ التقليدي، كما أنها ستسهم في الحد من تأشيرات العمل الموسمي في جانب الإعاشة والتموين بنسبة تصل إلى 80% من العمالة الموسمية، بالإضافة إلى الاستغناء عن قرابة 4500رحلة تقوم بها شاحنات الإعاشة في المشاعر المقدسة، وخفض نسبة النفايات إلى 20%، وغير ذلك من الآثار المباشرة وغير المباشرة لتطبيق هذه المبادرة.

ورحبت الوزارة بآراء المهتمين والباحثين في مجال سلامة الغذاء وسلاسل الإمداد والتموين، بمقترحاتهم ودراساتهم في هذا الجانب، مشددةً أنها مستمرة في تطوير هذه المبادرة، ومتابعة كل ما يرد إليها سواءً من الحجاج أو مسؤولي البعثات، ومزودي خدمات الإعاشة، باعتبارهم شركاء في نجاح هذه التجربة، التي يؤمل أن تكون تجربة عالمية يستفاد منها في مجال إعاشة وتموين الحشود.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,494
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,861
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,015
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة