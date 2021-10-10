النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معسكر جدة المغلق يجهز التعاون لمواجهة الفتح

تحضيراً لمنافسات الجولة الثامنة من الدوري

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الثلاثاء المقبل الموافق 12 أكتوبر، في معسكر جدة المغلق، والذي يمتد 4 أيام.

ويواجه التعاون مستضيفه الفتح في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولازال التعاون يتذيل ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وخسر 4 مواجهات ولم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن، واستقبلت شباكه 17 هدفاً وسجل 11 هدفاً منها 6 أهداف بقدم المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا هداف الدوري.

ويأمل مدرب التعاون الجديد البرتغالي" قوميز" انتشال الفريق من ذيل ترتيب الدوري، وإعادته لمنطقة الأمان "الوسط".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
معسكر جدة المغلق يجهز التعاون لمواجهة الفتح
سبق

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الثلاثاء المقبل الموافق 12 أكتوبر، في معسكر جدة المغلق، والذي يمتد 4 أيام.

ويواجه التعاون مستضيفه الفتح في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولازال التعاون يتذيل ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وخسر 4 مواجهات ولم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن، واستقبلت شباكه 17 هدفاً وسجل 11 هدفاً منها 6 أهداف بقدم المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا هداف الدوري.

ويأمل مدرب التعاون الجديد البرتغالي" قوميز" انتشال الفريق من ذيل ترتيب الدوري، وإعادته لمنطقة الأمان "الوسط".

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
07:38 PM

معسكر جدة المغلق يجهز التعاون لمواجهة الفتح

تحضيراً لمنافسات الجولة الثامنة من الدوري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
149

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الثلاثاء المقبل الموافق 12 أكتوبر، في معسكر جدة المغلق، والذي يمتد 4 أيام.

ويواجه التعاون مستضيفه الفتح في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولازال التعاون يتذيل ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وخسر 4 مواجهات ولم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن، واستقبلت شباكه 17 هدفاً وسجل 11 هدفاً منها 6 أهداف بقدم المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا هداف الدوري.

ويأمل مدرب التعاون الجديد البرتغالي" قوميز" انتشال الفريق من ذيل ترتيب الدوري، وإعادته لمنطقة الأمان "الوسط".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,389
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,863
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,017
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,568

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة