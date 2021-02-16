النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تحفُّزًا لتطويع أعمالها وسعيًا لخلق الوظائف والحد من التسرُّب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق

مصدر مسؤول : إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء 2024م

"الوثائق والمحفوظات" يوقّع اتفاقية مع جامعة الملك سعود

لإعداد برامج تدريبية تستهدف منسوبي مراكز الوثائق

وقّع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وجامعة الملك سعود ممثلة في وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك لإعداد حزمة من البرامج التدريبية والتي تستهدف منسوبي مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية؛ من أجل تنمية وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم وفقاً للوائح الوطنية المنظمة للعمل الوثائقي وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ومثّل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في التوقيع على الاتفاقية المدير العام للمركز الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي، فيما مثّل جامعة الملك سعود وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتور علي بن محمد مسلمي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين، حيث سيتولى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وضع الأطر النظامية والفنية لهذا البرنامج التدريبي فيما تتولى جامعة الملك سعود بالتنسيق مع المركز وضع الخطط وإعداد الحقائب التدريبية وتقديم تلك البرامج للمتدربين عن طريق مختصين أكفاء وعلى قدر عالٍ من الاحترافية في مجال الوثائق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الوثائق والمحفوظات" يوقّع اتفاقية مع جامعة الملك سعود
سبق

وقّع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وجامعة الملك سعود ممثلة في وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك لإعداد حزمة من البرامج التدريبية والتي تستهدف منسوبي مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية؛ من أجل تنمية وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم وفقاً للوائح الوطنية المنظمة للعمل الوثائقي وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ومثّل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في التوقيع على الاتفاقية المدير العام للمركز الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي، فيما مثّل جامعة الملك سعود وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتور علي بن محمد مسلمي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين، حيث سيتولى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وضع الأطر النظامية والفنية لهذا البرنامج التدريبي فيما تتولى جامعة الملك سعود بالتنسيق مع المركز وضع الخطط وإعداد الحقائب التدريبية وتقديم تلك البرامج للمتدربين عن طريق مختصين أكفاء وعلى قدر عالٍ من الاحترافية في مجال الوثائق.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
02:07 PM

"الوثائق والمحفوظات" يوقّع اتفاقية مع جامعة الملك سعود

لإعداد برامج تدريبية تستهدف منسوبي مراكز الوثائق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
168

وقّع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وجامعة الملك سعود ممثلة في وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك لإعداد حزمة من البرامج التدريبية والتي تستهدف منسوبي مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية؛ من أجل تنمية وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم وفقاً للوائح الوطنية المنظمة للعمل الوثائقي وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ومثّل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في التوقيع على الاتفاقية المدير العام للمركز الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي، فيما مثّل جامعة الملك سعود وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتور علي بن محمد مسلمي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين، حيث سيتولى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وضع الأطر النظامية والفنية لهذا البرنامج التدريبي فيما تتولى جامعة الملك سعود بالتنسيق مع المركز وضع الخطط وإعداد الحقائب التدريبية وتقديم تلك البرامج للمتدربين عن طريق مختصين أكفاء وعلى قدر عالٍ من الاحترافية في مجال الوثائق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,134
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,523
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,855
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,508

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة