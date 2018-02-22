شاهد .. حرس الحدود ينتشل جثمان مواطن من البحر بـ"الخفجي"

أهاب بالصيادين والمتنزهين باستخدام وسائل السلامة واتباع التعليمات

نجحت فرق البحث والإنقاذ بقطاع الخفجي في انتشال جثمان أحد المواطنين، من مسافة تبعد (٦٠٠) متر عن الشاطئ مساء أمس الأربعاء.



وأوضح المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب أحمد العتيبي لـ"سبق"، أن فرق البحث والإنقاذ بقطاع الخفجي تمكنت من العثور على جثمان المواطن وانتشاله إثر تلقي غرفة القيادة والسيطرة بلاغًا يفيد بفقد أحد الأشخاص المصرح لهم بالتنزه على الشاطئ بالقرب من مركز منيفة بقطاع الخفجي يوم السبت الموافق ٢٤ / ٥ / ١٤٣٩ه‍.



وأضاف النقيب العتيبي أنه "فور تلقي البلاغ، تم تكليف فرق البحث والإنقاذ والدوريات الساحلية والزوارق المطاطية بحرس الحدود بعمليات البحث بمشاركة طيران الأمن والمتطوعين؛ والتي استمرت لمدة (١١) يومًا نتج منها العثور على جثمان المفقود وانتشاله وتسليمه لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية".



وأهاب النقيب "العتيبي" بجميع الصيادين والمتنزهين باستخدام وسائل السلامة واتباع تعليمات حرس الحدود، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.