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القنفذة تستضيف الدراسة البحرية لقادة الوحدات الكشفية

تستمر 6 أيام بمشاركة 30 متدرباً يمثلون 7 إدارات تعليمية

تنطلق الدراسة التأسيسية البحرية لقادة الوحدات الكشفية التي تستضيفها ادارة تعليم القنفذة يوم غدٍ السبت، وذلك بمشاركة إدارات تعليم "الشرقية وتبوك وينبع وجدة ومحايل عسير وصبيا"، وتستمر لمدة ستة أيام.

ورحّب مدير التعليم بالقنفذة الدكتور محمد ابراهيم الزاحمي بالمشاركين في الدراسة التأسيسية البحرية التي تستضيفها إدارة النشاط الطلابي الكشفي في "تعليم القنفذة"، مقدماً شكره لوكالة الوزارة للتعليم العام الادارة العامة للنشاط الطلابي الكشفي على إتاحة الفرصة لاستضافة الدراسة.

وقال "الزاحمي": تمّ اتخاذ الاستعدادات كافة وتهيئة الجو المناسب لتدريب المتدربين في الدراسة لتتحقق أهدافها ونتمنى للمشاركين طيب الإقامة في رحاب محافظة القنفذة.

من جهته، قال مساعد مدير تعليم القنفذة للشؤون التعليمية أحمد الهيثمي: كل الإمكانات تم تسخيرها لإنجاح الدراسة وتحقيق أهدافها.

بدوره، أوضح مشرف عام النشاط الكشفي بوزارة التعليم نوح بن علي الغانمي؛ أن الدراسة التأسيسية البحرية لقادة الوحدات الكشفية تقام ضمن الخطة التشغيلية لوكالة الوزارة للتعليم العام وتهدف إلى المساعدة على تنفيذ المنهج الكشفي البحري وتأهيل المتدرب للمساعدة على تنفيذ المنهج.

وقال: من ضمن أهداف الدراسة شرح طبيعة البيئة البحرية واستخدام المهارات الأساسية للسباحة والتعرف على قوانين التجديف العامة والطرق التقليدية للصيد، وتتضمن الدراسة إعداد مشروعات شخصية وأنشطة تطبيقية حيث يعد كل متدرب نشاطاً تطبيقياً أو عملياً واحد لإحدى التجارب أو المهارات الكشفية يقوم بعرضها في أثناء الدراسة.

في سياق متصل، قال مدير النشاط الطلابي بتعليم القنفذة الدكتور يحيى السيد: تم الانتهاء من الاستعدادات كافة لاستقبال المشاركين في الدراسة التأسيسية البحرية فأهلاً وسهلاً بالجميع.

وذكر رئيس شعبة النشاط الكشفي أحمد الشيخي؛ أن المشاركين في الدراسة ٣٠ متدرباً يمثلون سبع إدارات تعليمية، إضافة إلى المدربين في الدراسة.

من ناحيته، قال قائد الدراسة المشرف الكشفي أحمد الخيري: الدراسة تهدف إلى مساعدة المتدرب على تنفيذ المنهج الكشفي واستخدام المهارات الأساسية للهوايات البحرية؛ كالسباحة والغوص والتجديف والصيد ومحتوى الدراسة، حسب المنهج الكشفي البحري المعتمد.

وأكّد قائد البرامج في الدراسة سعد عبادي؛ الانتهاء من وضع البرنامج التدريبي للدراسة وفق المحتوى التدريبي لها.

ادارة تعليم القنفذة الدراسة التأسيسية البحرية قادة الوحدات الكشفية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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القنفذة تستضيف الدراسة البحرية لقادة الوحدات الكشفية
سبق

تنطلق الدراسة التأسيسية البحرية لقادة الوحدات الكشفية التي تستضيفها ادارة تعليم القنفذة يوم غدٍ السبت، وذلك بمشاركة إدارات تعليم "الشرقية وتبوك وينبع وجدة ومحايل عسير وصبيا"، وتستمر لمدة ستة أيام.

ورحّب مدير التعليم بالقنفذة الدكتور محمد ابراهيم الزاحمي بالمشاركين في الدراسة التأسيسية البحرية التي تستضيفها إدارة النشاط الطلابي الكشفي في "تعليم القنفذة"، مقدماً شكره لوكالة الوزارة للتعليم العام الادارة العامة للنشاط الطلابي الكشفي على إتاحة الفرصة لاستضافة الدراسة.

وقال "الزاحمي": تمّ اتخاذ الاستعدادات كافة وتهيئة الجو المناسب لتدريب المتدربين في الدراسة لتتحقق أهدافها ونتمنى للمشاركين طيب الإقامة في رحاب محافظة القنفذة.

من جهته، قال مساعد مدير تعليم القنفذة للشؤون التعليمية أحمد الهيثمي: كل الإمكانات تم تسخيرها لإنجاح الدراسة وتحقيق أهدافها.

بدوره، أوضح مشرف عام النشاط الكشفي بوزارة التعليم نوح بن علي الغانمي؛ أن الدراسة التأسيسية البحرية لقادة الوحدات الكشفية تقام ضمن الخطة التشغيلية لوكالة الوزارة للتعليم العام وتهدف إلى المساعدة على تنفيذ المنهج الكشفي البحري وتأهيل المتدرب للمساعدة على تنفيذ المنهج.

وقال: من ضمن أهداف الدراسة شرح طبيعة البيئة البحرية واستخدام المهارات الأساسية للسباحة والتعرف على قوانين التجديف العامة والطرق التقليدية للصيد، وتتضمن الدراسة إعداد مشروعات شخصية وأنشطة تطبيقية حيث يعد كل متدرب نشاطاً تطبيقياً أو عملياً واحد لإحدى التجارب أو المهارات الكشفية يقوم بعرضها في أثناء الدراسة.

في سياق متصل، قال مدير النشاط الطلابي بتعليم القنفذة الدكتور يحيى السيد: تم الانتهاء من الاستعدادات كافة لاستقبال المشاركين في الدراسة التأسيسية البحرية فأهلاً وسهلاً بالجميع.

وذكر رئيس شعبة النشاط الكشفي أحمد الشيخي؛ أن المشاركين في الدراسة ٣٠ متدرباً يمثلون سبع إدارات تعليمية، إضافة إلى المدربين في الدراسة.

من ناحيته، قال قائد الدراسة المشرف الكشفي أحمد الخيري: الدراسة تهدف إلى مساعدة المتدرب على تنفيذ المنهج الكشفي واستخدام المهارات الأساسية للهوايات البحرية؛ كالسباحة والغوص والتجديف والصيد ومحتوى الدراسة، حسب المنهج الكشفي البحري المعتمد.

وأكّد قائد البرامج في الدراسة سعد عبادي؛ الانتهاء من وضع البرنامج التدريبي للدراسة وفق المحتوى التدريبي لها.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
01:17 PM

القنفذة تستضيف الدراسة البحرية لقادة الوحدات الكشفية

تستمر 6 أيام بمشاركة 30 متدرباً يمثلون 7 إدارات تعليمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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تنطلق الدراسة التأسيسية البحرية لقادة الوحدات الكشفية التي تستضيفها ادارة تعليم القنفذة يوم غدٍ السبت، وذلك بمشاركة إدارات تعليم "الشرقية وتبوك وينبع وجدة ومحايل عسير وصبيا"، وتستمر لمدة ستة أيام.

ورحّب مدير التعليم بالقنفذة الدكتور محمد ابراهيم الزاحمي بالمشاركين في الدراسة التأسيسية البحرية التي تستضيفها إدارة النشاط الطلابي الكشفي في "تعليم القنفذة"، مقدماً شكره لوكالة الوزارة للتعليم العام الادارة العامة للنشاط الطلابي الكشفي على إتاحة الفرصة لاستضافة الدراسة.

وقال "الزاحمي": تمّ اتخاذ الاستعدادات كافة وتهيئة الجو المناسب لتدريب المتدربين في الدراسة لتتحقق أهدافها ونتمنى للمشاركين طيب الإقامة في رحاب محافظة القنفذة.

من جهته، قال مساعد مدير تعليم القنفذة للشؤون التعليمية أحمد الهيثمي: كل الإمكانات تم تسخيرها لإنجاح الدراسة وتحقيق أهدافها.

بدوره، أوضح مشرف عام النشاط الكشفي بوزارة التعليم نوح بن علي الغانمي؛ أن الدراسة التأسيسية البحرية لقادة الوحدات الكشفية تقام ضمن الخطة التشغيلية لوكالة الوزارة للتعليم العام وتهدف إلى المساعدة على تنفيذ المنهج الكشفي البحري وتأهيل المتدرب للمساعدة على تنفيذ المنهج.

وقال: من ضمن أهداف الدراسة شرح طبيعة البيئة البحرية واستخدام المهارات الأساسية للسباحة والتعرف على قوانين التجديف العامة والطرق التقليدية للصيد، وتتضمن الدراسة إعداد مشروعات شخصية وأنشطة تطبيقية حيث يعد كل متدرب نشاطاً تطبيقياً أو عملياً واحد لإحدى التجارب أو المهارات الكشفية يقوم بعرضها في أثناء الدراسة.

في سياق متصل، قال مدير النشاط الطلابي بتعليم القنفذة الدكتور يحيى السيد: تم الانتهاء من الاستعدادات كافة لاستقبال المشاركين في الدراسة التأسيسية البحرية فأهلاً وسهلاً بالجميع.

وذكر رئيس شعبة النشاط الكشفي أحمد الشيخي؛ أن المشاركين في الدراسة ٣٠ متدرباً يمثلون سبع إدارات تعليمية، إضافة إلى المدربين في الدراسة.

من ناحيته، قال قائد الدراسة المشرف الكشفي أحمد الخيري: الدراسة تهدف إلى مساعدة المتدرب على تنفيذ المنهج الكشفي واستخدام المهارات الأساسية للهوايات البحرية؛ كالسباحة والغوص والتجديف والصيد ومحتوى الدراسة، حسب المنهج الكشفي البحري المعتمد.

وأكّد قائد البرامج في الدراسة سعد عبادي؛ الانتهاء من وضع البرنامج التدريبي للدراسة وفق المحتوى التدريبي لها.

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