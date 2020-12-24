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3000 مستفيد من حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في الخفجي

"الخالدي" أكد أمان اللقاح وتوفره بالمجان لجميع أفراد المجتمع

استفاد 3000 مراجع بمحافظة الخفجي من حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، والتي نفذها قطاع الخفجي الصحي أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي منذ انطلاقتها منتصف الشهر الماضي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الخفجي الصحي الدكتور أحمد الخالدي، إن الحملة التي جاءت بشعار "اللحظة اللي ما تتمناها"، تستهدف الفئات الأكثر تأثرًاً بها مثل أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، والمصابين بنقص المناعة والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع.

وأكد أمان اللقاح وتوفره بالمجان لجميع أفراد المجتمع، وأوضح أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح وتجنب الأماكن المزدحمة والحرص على النظافة الشخصية واستخدام المناديل عند العطاس.

وأهاب "الخالدي" بالمواطنين والمقيمين بضرورة أخذ اللقاح من خلال المستشفى العام والمراكز الصحية بمحافظة الخفجي والتي فتحت أبوابها لاستقبالهم.

يُذكر أن إدارة المستشفى سيرت فرقًا طبية لزيارة الإدارات الحكومية بالمحافظة وتقديم خدمة التطعيم لمنسوبيها في مقار عملهم.. وتم تدشين الحملة منتصف الشهر الماضي من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، التي أطلقها تجمع الشرقية الصحي.

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3000 مستفيد من حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في الخفجي
سبق

استفاد 3000 مراجع بمحافظة الخفجي من حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، والتي نفذها قطاع الخفجي الصحي أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي منذ انطلاقتها منتصف الشهر الماضي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الخفجي الصحي الدكتور أحمد الخالدي، إن الحملة التي جاءت بشعار "اللحظة اللي ما تتمناها"، تستهدف الفئات الأكثر تأثرًاً بها مثل أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، والمصابين بنقص المناعة والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع.

وأكد أمان اللقاح وتوفره بالمجان لجميع أفراد المجتمع، وأوضح أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح وتجنب الأماكن المزدحمة والحرص على النظافة الشخصية واستخدام المناديل عند العطاس.

وأهاب "الخالدي" بالمواطنين والمقيمين بضرورة أخذ اللقاح من خلال المستشفى العام والمراكز الصحية بمحافظة الخفجي والتي فتحت أبوابها لاستقبالهم.

يُذكر أن إدارة المستشفى سيرت فرقًا طبية لزيارة الإدارات الحكومية بالمحافظة وتقديم خدمة التطعيم لمنسوبيها في مقار عملهم.. وتم تدشين الحملة منتصف الشهر الماضي من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، التي أطلقها تجمع الشرقية الصحي.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
10:51 PM

3000 مستفيد من حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في الخفجي

"الخالدي" أكد أمان اللقاح وتوفره بالمجان لجميع أفراد المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخفجي
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استفاد 3000 مراجع بمحافظة الخفجي من حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، والتي نفذها قطاع الخفجي الصحي أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي منذ انطلاقتها منتصف الشهر الماضي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الخفجي الصحي الدكتور أحمد الخالدي، إن الحملة التي جاءت بشعار "اللحظة اللي ما تتمناها"، تستهدف الفئات الأكثر تأثرًاً بها مثل أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، والمصابين بنقص المناعة والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع.

وأكد أمان اللقاح وتوفره بالمجان لجميع أفراد المجتمع، وأوضح أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح وتجنب الأماكن المزدحمة والحرص على النظافة الشخصية واستخدام المناديل عند العطاس.

وأهاب "الخالدي" بالمواطنين والمقيمين بضرورة أخذ اللقاح من خلال المستشفى العام والمراكز الصحية بمحافظة الخفجي والتي فتحت أبوابها لاستقبالهم.

يُذكر أن إدارة المستشفى سيرت فرقًا طبية لزيارة الإدارات الحكومية بالمحافظة وتقديم خدمة التطعيم لمنسوبيها في مقار عملهم.. وتم تدشين الحملة منتصف الشهر الماضي من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، التي أطلقها تجمع الشرقية الصحي.

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