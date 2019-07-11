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ضمن برامج التدريب الصيفي.. "تعليم عنيزة" ينظم دورة "الأمن السيبراني"

لمدة 5 أيام حول المفاهيم الأساسية لمواجهة المخاطر التقنية والمعلوماتية

شهدت برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام 1440هـ التي تقيمها إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، ممثلة بقسم التدريب والابتعاث، تنفيذ دورة تدريبية لمدة خمسة أيام عن "الأمن السيبراني"، في ثانوية الشيخ ابن سعدي.

وتناولت الدورة المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني، وقدمها المدرب بأكاديمية وزارة التعليم، بالشراكة مع أكاديمية "سيسكو" للشبكات خلوفه عبدالله الأحمري، حيث تأتي هذه الدورة في ظل سعي المملكة للتقدم إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية الحديثة.

وتتضمن المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني مجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال، بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأفراد والمؤسسات من مخاطر وتهديدات الفضاء السيبراني، بالإضافة إلى نشر الوعي اللازم لأمن التطبيقات والمعلومات والشبكات وأنظمة التشغيل وطرق التعافي بعد الاختراق واستعادة النظام واستمرارية العمل.

وتستمر البرامج التدريبية على مدى أربعة أسابيع وحتى تاريخ 29 / 11 / 1440 هـ، تحت شعار "التدريب الصيفي.. خطوة في طريق مستقبلك"، ويستفيد من هذه البرامج التي اعتمدت وزارة التعليم، ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليم، إقامتها في مراكز التدريب الصيفي بإدارة التعليم أكثر من 4000 من شاغلي الوظائف التعليمية، بهدف استثمار فترة الإجازة الصيفية، وذلك من خلال 154 برنامجاً تطويرياً نوعياً بما يتوافق مع احتياجات المعلمين وتخصصاتهم.

وتقام هذه البرامج في ثلاثة مواقع رئيسية هي: مدرسة الشيخ ابن سعدي للبنين، ومركز التدريب التربوي في مبنى "أ"، بالإضافة إلى مركز التدريب في مركز الموهوبات بمجمع الروغاني للبنات، والتي تم تجهيزها بشكل مناسب لاستقبال المتدربين من شاغلي الوظائف التعليمية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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ضمن برامج التدريب الصيفي.. "تعليم عنيزة" ينظم دورة "الأمن السيبراني"
سبق

شهدت برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام 1440هـ التي تقيمها إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، ممثلة بقسم التدريب والابتعاث، تنفيذ دورة تدريبية لمدة خمسة أيام عن "الأمن السيبراني"، في ثانوية الشيخ ابن سعدي.

وتناولت الدورة المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني، وقدمها المدرب بأكاديمية وزارة التعليم، بالشراكة مع أكاديمية "سيسكو" للشبكات خلوفه عبدالله الأحمري، حيث تأتي هذه الدورة في ظل سعي المملكة للتقدم إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية الحديثة.

وتتضمن المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني مجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال، بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأفراد والمؤسسات من مخاطر وتهديدات الفضاء السيبراني، بالإضافة إلى نشر الوعي اللازم لأمن التطبيقات والمعلومات والشبكات وأنظمة التشغيل وطرق التعافي بعد الاختراق واستعادة النظام واستمرارية العمل.

وتستمر البرامج التدريبية على مدى أربعة أسابيع وحتى تاريخ 29 / 11 / 1440 هـ، تحت شعار "التدريب الصيفي.. خطوة في طريق مستقبلك"، ويستفيد من هذه البرامج التي اعتمدت وزارة التعليم، ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليم، إقامتها في مراكز التدريب الصيفي بإدارة التعليم أكثر من 4000 من شاغلي الوظائف التعليمية، بهدف استثمار فترة الإجازة الصيفية، وذلك من خلال 154 برنامجاً تطويرياً نوعياً بما يتوافق مع احتياجات المعلمين وتخصصاتهم.

وتقام هذه البرامج في ثلاثة مواقع رئيسية هي: مدرسة الشيخ ابن سعدي للبنين، ومركز التدريب التربوي في مبنى "أ"، بالإضافة إلى مركز التدريب في مركز الموهوبات بمجمع الروغاني للبنات، والتي تم تجهيزها بشكل مناسب لاستقبال المتدربين من شاغلي الوظائف التعليمية.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
01:32 PM

ضمن برامج التدريب الصيفي.. "تعليم عنيزة" ينظم دورة "الأمن السيبراني"

لمدة 5 أيام حول المفاهيم الأساسية لمواجهة المخاطر التقنية والمعلوماتية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
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شهدت برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام 1440هـ التي تقيمها إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، ممثلة بقسم التدريب والابتعاث، تنفيذ دورة تدريبية لمدة خمسة أيام عن "الأمن السيبراني"، في ثانوية الشيخ ابن سعدي.

وتناولت الدورة المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني، وقدمها المدرب بأكاديمية وزارة التعليم، بالشراكة مع أكاديمية "سيسكو" للشبكات خلوفه عبدالله الأحمري، حيث تأتي هذه الدورة في ظل سعي المملكة للتقدم إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية الحديثة.

وتتضمن المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني مجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال، بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأفراد والمؤسسات من مخاطر وتهديدات الفضاء السيبراني، بالإضافة إلى نشر الوعي اللازم لأمن التطبيقات والمعلومات والشبكات وأنظمة التشغيل وطرق التعافي بعد الاختراق واستعادة النظام واستمرارية العمل.

وتستمر البرامج التدريبية على مدى أربعة أسابيع وحتى تاريخ 29 / 11 / 1440 هـ، تحت شعار "التدريب الصيفي.. خطوة في طريق مستقبلك"، ويستفيد من هذه البرامج التي اعتمدت وزارة التعليم، ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليم، إقامتها في مراكز التدريب الصيفي بإدارة التعليم أكثر من 4000 من شاغلي الوظائف التعليمية، بهدف استثمار فترة الإجازة الصيفية، وذلك من خلال 154 برنامجاً تطويرياً نوعياً بما يتوافق مع احتياجات المعلمين وتخصصاتهم.

وتقام هذه البرامج في ثلاثة مواقع رئيسية هي: مدرسة الشيخ ابن سعدي للبنين، ومركز التدريب التربوي في مبنى "أ"، بالإضافة إلى مركز التدريب في مركز الموهوبات بمجمع الروغاني للبنات، والتي تم تجهيزها بشكل مناسب لاستقبال المتدربين من شاغلي الوظائف التعليمية.

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