ورصدت عدسة "سبق" شعاب محافظة دومة الجندل التي تتميز بجمال تضاريسها الطبيعية، حيث نالت نصيبها من الأمطار المتوسطة، وسالت شعابها .

شهدت منطقة الجوف أمطاراً متوسطة مساء أمس الإثنين شملت معظم محافظاتها والمراكز التابعة لها.

شاهد.. أمطار وحبات برد بالجوف وشعاب دومة الجندل نالت نصيبها مهنا التميمي سبق 2022-01-11 شهدت منطقة الجوف أمطاراً متوسطة مساء أمس الإثنين شملت معظم محافظاتها والمراكز التابعة لها. ورصدت عدسة "سبق" شعاب محافظة دومة الجندل التي تتميز بجمال تضاريسها الطبيعية، حيث نالت نصيبها من الأمطار المتوسطة، وسالت شعابها . وشهد شمال المحافظة تساقط حبات البرد.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443 12:26 PM

شاهد.. أمطار وحبات برد بالجوف وشعاب دومة الجندل نالت نصيبها هطولات متوسطة من مساء أمس شملت معظم محافظاتها والمراكز التابعة لها





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شهدت منطقة الجوف أمطاراً متوسطة مساء أمس الإثنين شملت معظم محافظاتها والمراكز التابعة لها.

ورصدت عدسة "سبق" شعاب محافظة دومة الجندل التي تتميز بجمال تضاريسها الطبيعية، حيث نالت نصيبها من الأمطار المتوسطة، وسالت شعابها .

وشهد شمال المحافظة تساقط حبات البرد.