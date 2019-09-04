النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عميد كلية العلوم والآداب ببلقرن يدشن برنامج استقبال طلاب السنة الأولى

هنأ الطلاب المستجدين بتخرجهم من الثانوية وحثهم على التفوق

دشن عميد كلية العلوم والآداب ببلقرن الدكتور "علي بن محمد بن إبراهيم شهاب"، برنامج استقبال طلاب السنة الأولى للعام الجامعي الحالي.

وحث عميد الكلية الطلاب والطالبات على أن يكونوا على دراية تامة وواعية بنظام الدراسة في الكلية وباللوائح والأنظمة بما في ذلك نظام التسجيل والانقطاع والإنذارات الأكاديمية ومتطلبات التخرج، وأهمية استشارة المرشد الأكاديمي متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، كما شدد على الخدمة الجليلة التي تقدمها الجامعة برصد وتسجيل جميع المشاركات والأنشطة غير الأكاديمية التي يعملها الطالب في وثيقة رسمية تساعده على المنافسة في المسابقات الوظيفية عند التخرج.

وهنأ الطلاب المستجدين بتخرجهم من الثانوية العامة بدرجات عالية وتفوق علمي أهّلهم للقبول في جامعة بيشة كما حث الطلاب المستجدين على الجد والمثابرة مؤكدًا أن هذا الصرح التعليمي الكبير يهدف إلى خدمتهم في بيئة تساعد على الإبداع والتميز وتحقيق آمالهم لخدمة الوطن.

كما وجّه المستجدين بضرورة المواظبة على الدروس العلمية والمحاضرات والتفاعل مع الأساتذة داخل القاعات الدراسية والاستفادة من الساعات المكتبية المخصصة لهم ومن جميع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجامعة.

ونيابة عن وكيل الكلية الدكتور عبد الهادي القرني؛ ألقى الدكتور الوليد بشير كلمة أكد فيها فخره بالطلاب وبما تقدمه جامعة بيشة من دعم وخدمات متميزة للسنة التحضيرية وتحدث عن أهمية الإرشاد الأكاديمي للطالب في حياته الجامعية وعن اللوائح والأنظمة بالجامعة.

وتم تشغيل العرض المرئي لطلاب السنة الأولى. قدم الحفل الطالب عبدالخالق محمد القرني، واُفتتح بآياتٍ من الذكر الحكيم تلاها الطالب عيد محمد القحطاني.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
عميد كلية العلوم والآداب ببلقرن يدشن برنامج استقبال طلاب السنة الأولى
سبق

دشن عميد كلية العلوم والآداب ببلقرن الدكتور "علي بن محمد بن إبراهيم شهاب"، برنامج استقبال طلاب السنة الأولى للعام الجامعي الحالي.

وحث عميد الكلية الطلاب والطالبات على أن يكونوا على دراية تامة وواعية بنظام الدراسة في الكلية وباللوائح والأنظمة بما في ذلك نظام التسجيل والانقطاع والإنذارات الأكاديمية ومتطلبات التخرج، وأهمية استشارة المرشد الأكاديمي متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، كما شدد على الخدمة الجليلة التي تقدمها الجامعة برصد وتسجيل جميع المشاركات والأنشطة غير الأكاديمية التي يعملها الطالب في وثيقة رسمية تساعده على المنافسة في المسابقات الوظيفية عند التخرج.

وهنأ الطلاب المستجدين بتخرجهم من الثانوية العامة بدرجات عالية وتفوق علمي أهّلهم للقبول في جامعة بيشة كما حث الطلاب المستجدين على الجد والمثابرة مؤكدًا أن هذا الصرح التعليمي الكبير يهدف إلى خدمتهم في بيئة تساعد على الإبداع والتميز وتحقيق آمالهم لخدمة الوطن.

كما وجّه المستجدين بضرورة المواظبة على الدروس العلمية والمحاضرات والتفاعل مع الأساتذة داخل القاعات الدراسية والاستفادة من الساعات المكتبية المخصصة لهم ومن جميع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجامعة.

ونيابة عن وكيل الكلية الدكتور عبد الهادي القرني؛ ألقى الدكتور الوليد بشير كلمة أكد فيها فخره بالطلاب وبما تقدمه جامعة بيشة من دعم وخدمات متميزة للسنة التحضيرية وتحدث عن أهمية الإرشاد الأكاديمي للطالب في حياته الجامعية وعن اللوائح والأنظمة بالجامعة.

وتم تشغيل العرض المرئي لطلاب السنة الأولى. قدم الحفل الطالب عبدالخالق محمد القرني، واُفتتح بآياتٍ من الذكر الحكيم تلاها الطالب عيد محمد القحطاني.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
09:09 PM

عميد كلية العلوم والآداب ببلقرن يدشن برنامج استقبال طلاب السنة الأولى

هنأ الطلاب المستجدين بتخرجهم من الثانوية وحثهم على التفوق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بلقرن
0
17

دشن عميد كلية العلوم والآداب ببلقرن الدكتور "علي بن محمد بن إبراهيم شهاب"، برنامج استقبال طلاب السنة الأولى للعام الجامعي الحالي.

وحث عميد الكلية الطلاب والطالبات على أن يكونوا على دراية تامة وواعية بنظام الدراسة في الكلية وباللوائح والأنظمة بما في ذلك نظام التسجيل والانقطاع والإنذارات الأكاديمية ومتطلبات التخرج، وأهمية استشارة المرشد الأكاديمي متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، كما شدد على الخدمة الجليلة التي تقدمها الجامعة برصد وتسجيل جميع المشاركات والأنشطة غير الأكاديمية التي يعملها الطالب في وثيقة رسمية تساعده على المنافسة في المسابقات الوظيفية عند التخرج.

وهنأ الطلاب المستجدين بتخرجهم من الثانوية العامة بدرجات عالية وتفوق علمي أهّلهم للقبول في جامعة بيشة كما حث الطلاب المستجدين على الجد والمثابرة مؤكدًا أن هذا الصرح التعليمي الكبير يهدف إلى خدمتهم في بيئة تساعد على الإبداع والتميز وتحقيق آمالهم لخدمة الوطن.

كما وجّه المستجدين بضرورة المواظبة على الدروس العلمية والمحاضرات والتفاعل مع الأساتذة داخل القاعات الدراسية والاستفادة من الساعات المكتبية المخصصة لهم ومن جميع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجامعة.

ونيابة عن وكيل الكلية الدكتور عبد الهادي القرني؛ ألقى الدكتور الوليد بشير كلمة أكد فيها فخره بالطلاب وبما تقدمه جامعة بيشة من دعم وخدمات متميزة للسنة التحضيرية وتحدث عن أهمية الإرشاد الأكاديمي للطالب في حياته الجامعية وعن اللوائح والأنظمة بالجامعة.

وتم تشغيل العرض المرئي لطلاب السنة الأولى. قدم الحفل الطالب عبدالخالق محمد القرني، واُفتتح بآياتٍ من الذكر الحكيم تلاها الطالب عيد محمد القحطاني.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,910
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,459
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,378
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,759

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة