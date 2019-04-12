"العبيد": القطاع الصناعي استجاب لطلب تصنيع أجهزة التنفس بالسعودية

قال: الصناعة تمر بمراحل حتى يخرج المنتج ويُفسح

أكد رئيس اللجنة الصناعية الوطنية بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن العبيد، أن الصناعيين السعوديين تجاوبوا مع طلب وزارة الصناعة لتصنيع أجهزة التنفس للاحتياج المحلي؛ وذلك بسبب الشح ‏والنقص الشديد عليها؛ بسبب الطلب العالمي لمواجهة وباء كورونا.

وقال "العبيد": إن "عملية التصنيع تمر بمراحل متعددة وفترة زمنية قبل أن يصبح المنتج النهائي لأجهزة التنفس جاهزاً للاستعمال في المستشفيات، ‏حيث اجتياز جميع الشروط والاختبارات الفنية التي تثبت كفاءتها وجودتها".

‏وأضاف لـ"سبق: ‏"كانت هناك دعوة من وزارة الصناعة إلى الصناعيين السعوديين بصناعة تلك الأجهزة لسد الاحتياج الوطني في الظروف الحالية مع أزمة كورونا، حيث إن نقص هذه الأجهزة أثّر على جميع الدول ومنها المصنعة لتلك الأجهزة، وهناك شح ونقص في هذه الأجهزة بسبب الاحتياج والطلب العالي لاستخدامها في العناية المركزة في المستشفيات".

وتابع: "وذلك لأن نسبة المرضى المتقدمين ‏تفوق الطاقة الاستيعابية لتلك المستشفيات على المستوى العالمي بشكل عام، وكما رأينا أن دولاً مثل إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية تعاني من نقص تلك الأجهزة".

وأوضح: "لذلك كانت هناك دعوة لصناعتها محلياً في مختلف الدول، فمثلاً الولايات المتحدة الأمريكية وجّهت دعوات لبعض الشركات الصناعية بتصنيعها وإنتاجها، كما نجد أن هناك شركات عالمية رائدة تبرعت وتنازلت عن براءات الاختراع الخاصة بها للإنتاج ‏في الدول الأخرى".

ومضى قائلاً: "فمثلاً دولة أمريكا طلبت من شركة مثل فورد، تصنيع تلك الأجهزة وشركة أخرى مثل شركة تسلا للسيارات الكهربائية اتجهت لهذه الصناعة لتواجه الطوارئ ودعماً منها للأمن الصحي ‏في بلدانهم".

وأضاف: "وكما نعلم أن حكومات الدول في حال الأزمات وفي الحروب تُحوّل المصانع المدنية لتخدم الوضع الاقتصادي لمواجهة تلك الأزمات، ومنها الحروب أو الأزمات الصحية مثل هذه الحالة، وعندما وُجهت الدعوة للقطاع الصناعي في المملكة وهو قطاع ناضج ومميز يقوده رجال قادرون من أبناء هذا الوطن ‏لهم مكانتهم وخبراتهم الصناعية وحقق نجاحات في القطاع الصناعي بدعم من حكومتنا وفقها الله".

وتابع: "حتى أصبحت المملكة اليوم تمثل الثقل الصناعي والاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط، وعلى ضوء ذلك بادر عدد من الصناعيين لتسخير طاقاتهم لتصنيع تلك الأجهزة، ولكن يجب التأكيد وتوضيح بعض الحقائق عن الصناعة، حيث إن تصنيع ‏أي منتج أو جهاز هناك مراحل لا بد من التدرج في عملية التصنيع قبل الوصول إلى المنتج التجاري النهائي".

وأضاف: "ومنها إعداد التصاميم الهندسية ‏ثم يليها عمليات تصنيع القطع المختلفة لهذا الجهاز يتبعها عملية التجميع والتركيب ‏ثم عملية التشغيل الأولية للنموذج التجريبي، وعند الوصول فيها إلى هذه المرحلة تبدأ بعدها عملية تجارب ‏التشغيل الأولية يليها عمليات اختبارات مختلفة؛ للتأكد من الكفاءة والاستدامة ‏والسلامة عند الاستخدام، وهذا قد يستغرق فترة زمنية قد تطول وقد تقصر".

وقال: "ومن المهم التأكيد على الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الغذاء والدواء بعد استيفاء للمواصفات والاختبارات التي يتطلبها ذلك الترخيص، وبعد الحصول على الترخيص يمكن البدء في عملية التصنيع التجاري وبيع المنتج إلى الأسواق".

واختتم حديثه بالقول: "وبعد تلك المراحل والوصول إلى تصنيع جهاز أثبت فعاليته وكفاءته يكون النموذج الصناعي الأول جاهزاً للتصنيع التجاري، وتكون هناك تجميع خطوط إنتاج ‏لتجميع تلك القطع المختلفة، وبهذا تكون عملية صناعية متكاملة للأجهزة، وجاهزة للتطبيق والاستخدام بالمستشفيات والتوزيع بالأسواق".