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أمير نجران يعلن دراسة إنشاء شركة سياحية مساهمة لتنمية بدر الجنوب

غرس أول شجرة في منتزه العشة ضمن خطة التطوير السياحي بالمحافظة

أعلن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، عن البدء في دراسة إنشاء شركة سياحية مساهمة لتنمية محافظة بدر الجنوب، بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية ورجال وسيدات الأعمال.

جاء ذلك أثناء إطلاق الأمير، اليوم، مبادرة تعزيز الغطاء النباتي بمنتزهات محافظة بدر الجنوب، بغرس أول شجرة في منتزه العشة، وذلك ضمن خطة التطوير السياحي بالمحافظة، عقب إعلانها واجهة صيفية للمنطقة، حيث تستهدف المبادرة غرس ألف شجرة من الطلح والقرض والسدر.

وأكد أهمية هذه المبادرة في مواكبة برنامج جودة الحياة، ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، بالمحافظة على هذه الثروات الوطنية، لأجيالنا والأجيال القادمة، وتطوير البنى السياحية والترفيهية بالمحافظة، وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار وتعدد الفرص.
وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن شكره لأهالي منطقة نجران على محافظتهم على الثروات التي تزخر بها المنطقة، وتفاعلهم مع المبادرات والبرامج التي تدفع بالتنمية نحو الأمام.

من جهته، عبّر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، المهندس منصور بن علي الشمراني، عن شكره لأمير المنطقة على دعمه للمشاريع والبرامج البيئية والزراعية، ورعايته للمبادرات النوعية التي تدفع لتحقيق أهداف الوزارة.

وأوضح أمين المنطقة، المهندس حمد بن حسين عيبان، أن هذه المبادرات تسهم في تحفيز الاستثمار بالمحافظة، خصوصًا مع طرح الأمانة لجملة من الفرص الاستثمارية.

وأكد مدير عام فرع وزارة السياحة بالمنطقة، صالح بن محمد آل مريح، أن محافظة بدر الجنوب مقبلة على نقلة نوعية في المجال السياحي، وفق ما وجه به أمير المنطقة، بالتكامل التام بين الجهات المعنية الحكومية وفي القطاع الخاص.

أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير نجران يعلن دراسة إنشاء شركة سياحية مساهمة لتنمية بدر الجنوب
سبق

أعلن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، عن البدء في دراسة إنشاء شركة سياحية مساهمة لتنمية محافظة بدر الجنوب، بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية ورجال وسيدات الأعمال.

جاء ذلك أثناء إطلاق الأمير، اليوم، مبادرة تعزيز الغطاء النباتي بمنتزهات محافظة بدر الجنوب، بغرس أول شجرة في منتزه العشة، وذلك ضمن خطة التطوير السياحي بالمحافظة، عقب إعلانها واجهة صيفية للمنطقة، حيث تستهدف المبادرة غرس ألف شجرة من الطلح والقرض والسدر.

وأكد أهمية هذه المبادرة في مواكبة برنامج جودة الحياة، ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، بالمحافظة على هذه الثروات الوطنية، لأجيالنا والأجيال القادمة، وتطوير البنى السياحية والترفيهية بالمحافظة، وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار وتعدد الفرص.
وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن شكره لأهالي منطقة نجران على محافظتهم على الثروات التي تزخر بها المنطقة، وتفاعلهم مع المبادرات والبرامج التي تدفع بالتنمية نحو الأمام.

من جهته، عبّر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، المهندس منصور بن علي الشمراني، عن شكره لأمير المنطقة على دعمه للمشاريع والبرامج البيئية والزراعية، ورعايته للمبادرات النوعية التي تدفع لتحقيق أهداف الوزارة.

وأوضح أمين المنطقة، المهندس حمد بن حسين عيبان، أن هذه المبادرات تسهم في تحفيز الاستثمار بالمحافظة، خصوصًا مع طرح الأمانة لجملة من الفرص الاستثمارية.

وأكد مدير عام فرع وزارة السياحة بالمنطقة، صالح بن محمد آل مريح، أن محافظة بدر الجنوب مقبلة على نقلة نوعية في المجال السياحي، وفق ما وجه به أمير المنطقة، بالتكامل التام بين الجهات المعنية الحكومية وفي القطاع الخاص.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
04:15 PM

أمير نجران يعلن دراسة إنشاء شركة سياحية مساهمة لتنمية بدر الجنوب

غرس أول شجرة في منتزه العشة ضمن خطة التطوير السياحي بالمحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أعلن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، عن البدء في دراسة إنشاء شركة سياحية مساهمة لتنمية محافظة بدر الجنوب، بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصناعية ورجال وسيدات الأعمال.

جاء ذلك أثناء إطلاق الأمير، اليوم، مبادرة تعزيز الغطاء النباتي بمنتزهات محافظة بدر الجنوب، بغرس أول شجرة في منتزه العشة، وذلك ضمن خطة التطوير السياحي بالمحافظة، عقب إعلانها واجهة صيفية للمنطقة، حيث تستهدف المبادرة غرس ألف شجرة من الطلح والقرض والسدر.

وأكد أهمية هذه المبادرة في مواكبة برنامج جودة الحياة، ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، بالمحافظة على هذه الثروات الوطنية، لأجيالنا والأجيال القادمة، وتطوير البنى السياحية والترفيهية بالمحافظة، وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار وتعدد الفرص.
وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن شكره لأهالي منطقة نجران على محافظتهم على الثروات التي تزخر بها المنطقة، وتفاعلهم مع المبادرات والبرامج التي تدفع بالتنمية نحو الأمام.

من جهته، عبّر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، المهندس منصور بن علي الشمراني، عن شكره لأمير المنطقة على دعمه للمشاريع والبرامج البيئية والزراعية، ورعايته للمبادرات النوعية التي تدفع لتحقيق أهداف الوزارة.

وأوضح أمين المنطقة، المهندس حمد بن حسين عيبان، أن هذه المبادرات تسهم في تحفيز الاستثمار بالمحافظة، خصوصًا مع طرح الأمانة لجملة من الفرص الاستثمارية.

وأكد مدير عام فرع وزارة السياحة بالمنطقة، صالح بن محمد آل مريح، أن محافظة بدر الجنوب مقبلة على نقلة نوعية في المجال السياحي، وفق ما وجه به أمير المنطقة، بالتكامل التام بين الجهات المعنية الحكومية وفي القطاع الخاص.

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