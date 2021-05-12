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"وفا": تجدّد غارات "الاحتلال" على غزة.. 36 شهيدًا بينهم 12 طفلًا و3 سيدات

قالت: شهيد وإصابات بقصف مركبة شمال بيت لاهيا ودراجة نارية شرق خان يونس

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية صباح اليوم على مناطق متفرقة بقطاع غزة.

ومن جهة قالت وكالة "وفا" الفلسطينية : استشهد مواطن، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، بقصف استهدف مركبة مدنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وإصابة لمواطن بقصف دراجة نارية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وفا"، بأن غارة إسرائيلية استهدفت مركبة تسير على شارع صلاح الدين قرب مفرق حمودة في بيت لاهيا؛ مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة.

كما استهدفت طائرة إسرائيلية بدون طيار دراجة نارية شرق خان يونس، مما أدى إلى إصابة مواطن بجروح، نقل على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة.

ووفق الوكالة الفلسطينية؛ يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، موقعًا حتى اللحظة 36 شهيدًا، بينهم 12 طفلًا، و3 سيدات، وأكثر من 233 إصابة بجروح مختلفة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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"وفا": تجدّد غارات "الاحتلال" على غزة.. 36 شهيدًا بينهم 12 طفلًا و3 سيدات
سبق

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية صباح اليوم على مناطق متفرقة بقطاع غزة.

ومن جهة قالت وكالة "وفا" الفلسطينية : استشهد مواطن، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، بقصف استهدف مركبة مدنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وإصابة لمواطن بقصف دراجة نارية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وفا"، بأن غارة إسرائيلية استهدفت مركبة تسير على شارع صلاح الدين قرب مفرق حمودة في بيت لاهيا؛ مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة.

كما استهدفت طائرة إسرائيلية بدون طيار دراجة نارية شرق خان يونس، مما أدى إلى إصابة مواطن بجروح، نقل على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة.

ووفق الوكالة الفلسطينية؛ يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، موقعًا حتى اللحظة 36 شهيدًا، بينهم 12 طفلًا، و3 سيدات، وأكثر من 233 إصابة بجروح مختلفة.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
11:11 AM

"وفا": تجدّد غارات "الاحتلال" على غزة.. 36 شهيدًا بينهم 12 طفلًا و3 سيدات

قالت: شهيد وإصابات بقصف مركبة شمال بيت لاهيا ودراجة نارية شرق خان يونس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية صباح اليوم على مناطق متفرقة بقطاع غزة.

ومن جهة قالت وكالة "وفا" الفلسطينية : استشهد مواطن، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، بقصف استهدف مركبة مدنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وإصابة لمواطن بقصف دراجة نارية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وفا"، بأن غارة إسرائيلية استهدفت مركبة تسير على شارع صلاح الدين قرب مفرق حمودة في بيت لاهيا؛ مما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة.

كما استهدفت طائرة إسرائيلية بدون طيار دراجة نارية شرق خان يونس، مما أدى إلى إصابة مواطن بجروح، نقل على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة.

ووفق الوكالة الفلسطينية؛ يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، موقعًا حتى اللحظة 36 شهيدًا، بينهم 12 طفلًا، و3 سيدات، وأكثر من 233 إصابة بجروح مختلفة.

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