استشاري يدعو أصحاب المنشآت الخاصة للمحافظة على موظفيهم

قال: الإنسان أعظم استثمار.. والدولة قدمت تسهيلات خلال الجائحة

ناشد أستاذ واستشاري طب الأسنان بجامعة ام القرى ونائب رئيس المؤ‏سسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، الدكتور محمد بياري، أصحاب القرار بالقطاع الخاص، المحافظة على موظفيهم المدربين والمخلصين في ظَل هذه الأزمة.

وقال "بياري": الإنسان هو أعظم استثمار للمجتمعات ‏ونحن نمر والعالم بهذه الظروف الاقتصادية غير المتكررة، أتمنى منهم دعم مبدأ "الإنسان أولاً" وأن يسموا بحسهم الإنساني والوطني، ويحافظوا على موظفيهم المدربين المخلصين فهم كنز وسيبقوا أوفياء لكياناتهم .

وأضاف: بعض الشركات ذات الملاءة تعمل بمبدأ "الأرباح أوّلاً" لتستفيد من الظروف الأقتصادية الحالية ومن التسهيلات النقدية التي وفرتها الدولة أعزها الله لتخفض رواتب الموظفين بنسب متفاوتة طمعًا في تقليل التكاليف والمحافظة على الأرباح، مع أن موظفينها المدربين هم الربح الحقيقي.. والأزمة لن تدوم.

وأشار إلى أنه يتفهم أن هناك بعض الأنشطة المختلفة التي تأثرت وأن بعض مؤسسات القطاع الخاص تواجه صعوبات مالية وأن وضعها يختلف عن الشركات الكبرى القوية، إلا أنه شدد على ضرورة مساندة الموظفين قدر الإمكان.