النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استشاري يدعو أصحاب المنشآت الخاصة للمحافظة على موظفيهم

قال: الإنسان أعظم استثمار.. والدولة قدمت تسهيلات خلال الجائحة

ناشد أستاذ واستشاري طب الأسنان بجامعة ام القرى ونائب رئيس المؤ‏سسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، الدكتور محمد بياري، أصحاب القرار بالقطاع الخاص، المحافظة على موظفيهم المدربين والمخلصين في ظَل هذه الأزمة.

وقال "بياري": الإنسان هو أعظم استثمار للمجتمعات ‏ونحن نمر والعالم بهذه الظروف الاقتصادية غير المتكررة، أتمنى منهم دعم مبدأ "الإنسان أولاً" وأن يسموا بحسهم الإنساني والوطني، ويحافظوا على موظفيهم المدربين المخلصين فهم كنز وسيبقوا أوفياء لكياناتهم .

وأضاف: بعض الشركات ذات الملاءة تعمل بمبدأ "الأرباح أوّلاً" لتستفيد من الظروف الأقتصادية الحالية ومن التسهيلات النقدية التي وفرتها الدولة أعزها الله لتخفض رواتب الموظفين بنسب متفاوتة طمعًا في تقليل التكاليف والمحافظة على الأرباح، مع أن موظفينها المدربين هم الربح الحقيقي.. والأزمة لن تدوم.

وأشار إلى أنه يتفهم أن هناك بعض الأنشطة المختلفة التي تأثرت وأن بعض مؤسسات القطاع الخاص تواجه صعوبات مالية وأن وضعها يختلف عن الشركات الكبرى القوية، إلا أنه شدد على ضرورة مساندة الموظفين قدر الإمكان.

استشاري طب الأسنان جامعة ام القرى الدكتور محمد بياري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استشاري يدعو أصحاب المنشآت الخاصة للمحافظة على موظفيهم
سبق

ناشد أستاذ واستشاري طب الأسنان بجامعة ام القرى ونائب رئيس المؤ‏سسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، الدكتور محمد بياري، أصحاب القرار بالقطاع الخاص، المحافظة على موظفيهم المدربين والمخلصين في ظَل هذه الأزمة.

وقال "بياري": الإنسان هو أعظم استثمار للمجتمعات ‏ونحن نمر والعالم بهذه الظروف الاقتصادية غير المتكررة، أتمنى منهم دعم مبدأ "الإنسان أولاً" وأن يسموا بحسهم الإنساني والوطني، ويحافظوا على موظفيهم المدربين المخلصين فهم كنز وسيبقوا أوفياء لكياناتهم .

وأضاف: بعض الشركات ذات الملاءة تعمل بمبدأ "الأرباح أوّلاً" لتستفيد من الظروف الأقتصادية الحالية ومن التسهيلات النقدية التي وفرتها الدولة أعزها الله لتخفض رواتب الموظفين بنسب متفاوتة طمعًا في تقليل التكاليف والمحافظة على الأرباح، مع أن موظفينها المدربين هم الربح الحقيقي.. والأزمة لن تدوم.

وأشار إلى أنه يتفهم أن هناك بعض الأنشطة المختلفة التي تأثرت وأن بعض مؤسسات القطاع الخاص تواجه صعوبات مالية وأن وضعها يختلف عن الشركات الكبرى القوية، إلا أنه شدد على ضرورة مساندة الموظفين قدر الإمكان.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
03:32 PM

استشاري يدعو أصحاب المنشآت الخاصة للمحافظة على موظفيهم

قال: الإنسان أعظم استثمار.. والدولة قدمت تسهيلات خلال الجائحة

A A A
أحمد العبدالله - الرياض
1
4,479

ناشد أستاذ واستشاري طب الأسنان بجامعة ام القرى ونائب رئيس المؤ‏سسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، الدكتور محمد بياري، أصحاب القرار بالقطاع الخاص، المحافظة على موظفيهم المدربين والمخلصين في ظَل هذه الأزمة.

وقال "بياري": الإنسان هو أعظم استثمار للمجتمعات ‏ونحن نمر والعالم بهذه الظروف الاقتصادية غير المتكررة، أتمنى منهم دعم مبدأ "الإنسان أولاً" وأن يسموا بحسهم الإنساني والوطني، ويحافظوا على موظفيهم المدربين المخلصين فهم كنز وسيبقوا أوفياء لكياناتهم .

وأضاف: بعض الشركات ذات الملاءة تعمل بمبدأ "الأرباح أوّلاً" لتستفيد من الظروف الأقتصادية الحالية ومن التسهيلات النقدية التي وفرتها الدولة أعزها الله لتخفض رواتب الموظفين بنسب متفاوتة طمعًا في تقليل التكاليف والمحافظة على الأرباح، مع أن موظفينها المدربين هم الربح الحقيقي.. والأزمة لن تدوم.

وأشار إلى أنه يتفهم أن هناك بعض الأنشطة المختلفة التي تأثرت وأن بعض مؤسسات القطاع الخاص تواجه صعوبات مالية وأن وضعها يختلف عن الشركات الكبرى القوية، إلا أنه شدد على ضرورة مساندة الموظفين قدر الإمكان.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,498

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة