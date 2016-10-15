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أحمد زعلة يترأس المجلس المحلي لمحافظة صامطة في دورته الثالثة

بحث الاجتماع تحسين خدمات القفل وفتح مكتب بريد في السهى

رأس محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، بمقر المحافظة، اجتماع المجلس المحلي في دورته الثالثة، للعام 1440هـ-1441هـ.

ناقش الاجتماع طلب بلدية صامطة، اعتماد أسماء الأحياء الجديدة بمدينة صامطة، ونقص الخدمات بمشروع إسكان القفل، وطلب أهالي السهى، فتح مكتب بريد لهم.

كما ناقش إيجاد حلول لمشكلة تصريف مياه الأمطار بمداخل الإسكان بديحمة، والملك عبدالله التنموي.

وبحث طلب إزدواجية طريق السهي الصوارمة المضايا، لكثرة الحوادث فيه، وطلب تغيير مسمى قرية ديحمة إلى بلدة، لكونها كثافة سكانية، وبها إسكانان، وبعض الإدارات الحكومية.

وتطرق الاجتماع إلى احتياجات ومشاريع القرى التي أضيفت لبلدية صامطة، موضوع المنطقة الصناعية. وجرى أيضًا خلال الجلسة مناقشة حاجة أحياء بالمحافظة لإعادة سفلتة وتهيئة مواقع لمربي الماشية.

وأكد محافظ صامطة، سرعة إنجاز المشاريع المدرجة في الوقت المحدد لها إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات والتنسيق والمتابعة للمشروعات بين الإدارات الخدمية والأعضاء وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة لذلك.

شهد الاجتماع حضور رئيس مركز السهي، عبدالله بن أحمد السهلي، ورئيس مركز القفل، نزار بن معدي التركي، وأعضاء المجلس من الدوائر الحكومية والأهالي.

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أحمد زعلة يترأس المجلس المحلي لمحافظة صامطة في دورته الثالثة
سبق

رأس محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، بمقر المحافظة، اجتماع المجلس المحلي في دورته الثالثة، للعام 1440هـ-1441هـ.

ناقش الاجتماع طلب بلدية صامطة، اعتماد أسماء الأحياء الجديدة بمدينة صامطة، ونقص الخدمات بمشروع إسكان القفل، وطلب أهالي السهى، فتح مكتب بريد لهم.

كما ناقش إيجاد حلول لمشكلة تصريف مياه الأمطار بمداخل الإسكان بديحمة، والملك عبدالله التنموي.

وبحث طلب إزدواجية طريق السهي الصوارمة المضايا، لكثرة الحوادث فيه، وطلب تغيير مسمى قرية ديحمة إلى بلدة، لكونها كثافة سكانية، وبها إسكانان، وبعض الإدارات الحكومية.

وتطرق الاجتماع إلى احتياجات ومشاريع القرى التي أضيفت لبلدية صامطة، موضوع المنطقة الصناعية. وجرى أيضًا خلال الجلسة مناقشة حاجة أحياء بالمحافظة لإعادة سفلتة وتهيئة مواقع لمربي الماشية.

وأكد محافظ صامطة، سرعة إنجاز المشاريع المدرجة في الوقت المحدد لها إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات والتنسيق والمتابعة للمشروعات بين الإدارات الخدمية والأعضاء وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة لذلك.

شهد الاجتماع حضور رئيس مركز السهي، عبدالله بن أحمد السهلي، ورئيس مركز القفل، نزار بن معدي التركي، وأعضاء المجلس من الدوائر الحكومية والأهالي.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
07:34 PM

أحمد زعلة يترأس المجلس المحلي لمحافظة صامطة في دورته الثالثة

بحث الاجتماع تحسين خدمات القفل وفتح مكتب بريد في السهى

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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رأس محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، بمقر المحافظة، اجتماع المجلس المحلي في دورته الثالثة، للعام 1440هـ-1441هـ.

ناقش الاجتماع طلب بلدية صامطة، اعتماد أسماء الأحياء الجديدة بمدينة صامطة، ونقص الخدمات بمشروع إسكان القفل، وطلب أهالي السهى، فتح مكتب بريد لهم.

كما ناقش إيجاد حلول لمشكلة تصريف مياه الأمطار بمداخل الإسكان بديحمة، والملك عبدالله التنموي.

وبحث طلب إزدواجية طريق السهي الصوارمة المضايا، لكثرة الحوادث فيه، وطلب تغيير مسمى قرية ديحمة إلى بلدة، لكونها كثافة سكانية، وبها إسكانان، وبعض الإدارات الحكومية.

وتطرق الاجتماع إلى احتياجات ومشاريع القرى التي أضيفت لبلدية صامطة، موضوع المنطقة الصناعية. وجرى أيضًا خلال الجلسة مناقشة حاجة أحياء بالمحافظة لإعادة سفلتة وتهيئة مواقع لمربي الماشية.

وأكد محافظ صامطة، سرعة إنجاز المشاريع المدرجة في الوقت المحدد لها إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات والتنسيق والمتابعة للمشروعات بين الإدارات الخدمية والأعضاء وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة لذلك.

شهد الاجتماع حضور رئيس مركز السهي، عبدالله بن أحمد السهلي، ورئيس مركز القفل، نزار بن معدي التركي، وأعضاء المجلس من الدوائر الحكومية والأهالي.

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