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وزارة الخارجية تُدين استهداف مطار أربيل بإقليم كردستان العراق

أكدت رفضها القاطع لهذا الاعتداء الذي يهدد استقرار العراق والمنطقة

تُعرب وزارة الخارجية، عن إدانتها واستنكارها الشديديْن للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.

وتؤكد الوزارة رفضها القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب.

وتجدد وقوفها الكامل مع جمهورية العراق الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وتأكيدها على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

وزارة الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الخارجية تُدين استهداف مطار أربيل بإقليم كردستان العراق
سبق

تُعرب وزارة الخارجية، عن إدانتها واستنكارها الشديديْن للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.

وتؤكد الوزارة رفضها القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب.

وتجدد وقوفها الكامل مع جمهورية العراق الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وتأكيدها على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
08:25 PM
اخر تعديل
15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
08:39 PM

وزارة الخارجية تُدين استهداف مطار أربيل بإقليم كردستان العراق

أكدت رفضها القاطع لهذا الاعتداء الذي يهدد استقرار العراق والمنطقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
111

تُعرب وزارة الخارجية، عن إدانتها واستنكارها الشديديْن للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.

وتؤكد الوزارة رفضها القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب.

وتجدد وقوفها الكامل مع جمهورية العراق الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وتأكيدها على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

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