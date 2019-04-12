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"الصحة" لـ"سبق": 10 من المتوفين بـ"كورونا" أعمارهم أقل من 40 عاماً

"العبدالعالي": شاب جدة البالغ 33 عاماً لا يعاني أي أمراض مزمنة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، لـ"سبق"، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا"، أن من ضمن المتوفين بالفيروس والبالغ عددهم 59، نحو 10 أشخاص أعمارهم أقل من 40 عاماً.

وبيّن أن الشاب الذي أُعلن عن وفاته يوم أمس من محافظة جدة والبالغ عمره 33 عاماً، لا يعاني أي أمراض مزمنة.

وقال: "بحسب الصحة العالمية فالشباب عرضة أيضاً للفيروس، فلا توجد حصانة أو ضمانات بعدم تعرض أحد للمرض، والوسيلة الأفضل للوقاية هي الحرص واتخاذ الاحترازات الضرورية”.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، في المملكة وصل إلى 4462 حالة حتى الآن، منها 3642 حالات نشطة، ونحو 65 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي الحالات المتعافية في المملكة إلى 761 حالة وتم تسجيل 7 حالات وفاة ليبلغ الإجمالي 59 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" لـ"سبق": 10 من المتوفين بـ"كورونا" أعمارهم أقل من 40 عاماً
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، لـ"سبق"، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا"، أن من ضمن المتوفين بالفيروس والبالغ عددهم 59، نحو 10 أشخاص أعمارهم أقل من 40 عاماً.

وبيّن أن الشاب الذي أُعلن عن وفاته يوم أمس من محافظة جدة والبالغ عمره 33 عاماً، لا يعاني أي أمراض مزمنة.

وقال: "بحسب الصحة العالمية فالشباب عرضة أيضاً للفيروس، فلا توجد حصانة أو ضمانات بعدم تعرض أحد للمرض، والوسيلة الأفضل للوقاية هي الحرص واتخاذ الاحترازات الضرورية”.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، في المملكة وصل إلى 4462 حالة حتى الآن، منها 3642 حالات نشطة، ونحو 65 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي الحالات المتعافية في المملكة إلى 761 حالة وتم تسجيل 7 حالات وفاة ليبلغ الإجمالي 59 حالة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
06:15 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
06:57 PM

"الصحة" لـ"سبق": 10 من المتوفين بـ"كورونا" أعمارهم أقل من 40 عاماً

"العبدالعالي": شاب جدة البالغ 33 عاماً لا يعاني أي أمراض مزمنة

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قاسم الخبراني - الرياض
6
16,413

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، لـ"سبق"، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا"، أن من ضمن المتوفين بالفيروس والبالغ عددهم 59، نحو 10 أشخاص أعمارهم أقل من 40 عاماً.

وبيّن أن الشاب الذي أُعلن عن وفاته يوم أمس من محافظة جدة والبالغ عمره 33 عاماً، لا يعاني أي أمراض مزمنة.

وقال: "بحسب الصحة العالمية فالشباب عرضة أيضاً للفيروس، فلا توجد حصانة أو ضمانات بعدم تعرض أحد للمرض، والوسيلة الأفضل للوقاية هي الحرص واتخاذ الاحترازات الضرورية”.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، في المملكة وصل إلى 4462 حالة حتى الآن، منها 3642 حالات نشطة، ونحو 65 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل 41 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي الحالات المتعافية في المملكة إلى 761 حالة وتم تسجيل 7 حالات وفاة ليبلغ الإجمالي 59 حالة.

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