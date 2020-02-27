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شرطة الرياض تدرب منسوباتها على ميثاق الأداء الوظيفي

اشتملت على عدة محاور منها التعريف بالمهام المتعلقة بأعمالهن

نظمت شرطة منطقة الرياض صباح اليوم، ورشة عمل بعنوان: "ميثاق الأداء الوظيفي" بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري.

استهدفت منسوبات شرطة منطقة الرياض، وشارك بها مجموعة من منسوبات أمانة منطقة الرياض، وقد اشتلمت على عدد من المحاور تم التطرق خلالها لمواد اللائحة التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء الوظيفي، إضافةً إلى التعريف بالمهام المتعلقة بأعمال الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة؛ سعيًا لرفع مستوى الوعي الوظيفي لدى المنسوبات بهدف الارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يواكب التطلعات ويحقق المأمول.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات مدير الأمن العام الفريق أول ركن، خالد بن قرار الحربي، باعتماد تنفيذ البرامج والخطط التطويرية المواكبة لاستراتيجيات وأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

شرطة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تدرب منسوباتها على ميثاق الأداء الوظيفي
سبق

نظمت شرطة منطقة الرياض صباح اليوم، ورشة عمل بعنوان: "ميثاق الأداء الوظيفي" بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري.

استهدفت منسوبات شرطة منطقة الرياض، وشارك بها مجموعة من منسوبات أمانة منطقة الرياض، وقد اشتلمت على عدد من المحاور تم التطرق خلالها لمواد اللائحة التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء الوظيفي، إضافةً إلى التعريف بالمهام المتعلقة بأعمال الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة؛ سعيًا لرفع مستوى الوعي الوظيفي لدى المنسوبات بهدف الارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يواكب التطلعات ويحقق المأمول.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات مدير الأمن العام الفريق أول ركن، خالد بن قرار الحربي، باعتماد تنفيذ البرامج والخطط التطويرية المواكبة لاستراتيجيات وأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
02:38 PM

شرطة الرياض تدرب منسوباتها على ميثاق الأداء الوظيفي

اشتملت على عدة محاور منها التعريف بالمهام المتعلقة بأعمالهن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,191

نظمت شرطة منطقة الرياض صباح اليوم، ورشة عمل بعنوان: "ميثاق الأداء الوظيفي" بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري.

استهدفت منسوبات شرطة منطقة الرياض، وشارك بها مجموعة من منسوبات أمانة منطقة الرياض، وقد اشتلمت على عدد من المحاور تم التطرق خلالها لمواد اللائحة التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء الوظيفي، إضافةً إلى التعريف بالمهام المتعلقة بأعمال الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة؛ سعيًا لرفع مستوى الوعي الوظيفي لدى المنسوبات بهدف الارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يواكب التطلعات ويحقق المأمول.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات مدير الأمن العام الفريق أول ركن، خالد بن قرار الحربي، باعتماد تنفيذ البرامج والخطط التطويرية المواكبة لاستراتيجيات وأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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