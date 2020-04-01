"أمانة مكة" تزيل مخططًا عشوائيًّا بمساحة 800 ألف م2 قبل بيعه على المواطنين

يضم 300 قطعة مبترة و5 قطع محاطة بعقوم جاهزة للبيع

علمت "سبق" أن أمانة العاصمة المقدسة أزالت اليوم، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديات عبارة عن مخطط عشوائي بمساحة تزيد على 800 ألف متر مربع جنوب مكة المكرمة.

وتُبيّن التفاصيل أن الأمانة أزالت بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ 300 قطعة مبترة، وخمس قطع أراض محاطة بعقوم.

وبلغت المساحة الإجمالية لتلك التعديات المزالة إزالةً كلية قبل أن يتمكّن المخالفون من بيعها على المواطنين؛ 800 ألف متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 16 حظيرة أغنام مخالفة.