مذكرة بين جمعية أسر التوحد وهيئة المسرح
لتدريب ودعم الفريق المسرحي لذوي الإعاقة
وقّعت جمعية أسر التوحد مذكرة تفاهم مع هيئة المسرح والفنون الأدائية.
وجاء توقيع المذكرة، بحضور نائب وزير الثقافة، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية.
وتستهدف مذكرة التفاهم تدريب ودعم الفريق المسرحي لذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص ذوي اضطراب طيف التوحد.
مذكرة بين جمعية أسر التوحد وهيئة المسرح
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-06-29
وقّعت جمعية أسر التوحد مذكرة تفاهم مع هيئة المسرح والفنون الأدائية.
وجاء توقيع المذكرة، بحضور نائب وزير الثقافة، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية.
وتستهدف مذكرة التفاهم تدريب ودعم الفريق المسرحي لذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص ذوي اضطراب طيف التوحد.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
03:35 PM
مذكرة بين جمعية أسر التوحد وهيئة المسرح
لتدريب ودعم الفريق المسرحي لذوي الإعاقة
وقّعت جمعية أسر التوحد مذكرة تفاهم مع هيئة المسرح والفنون الأدائية.
وجاء توقيع المذكرة، بحضور نائب وزير الثقافة، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية.
وتستهدف مذكرة التفاهم تدريب ودعم الفريق المسرحي لذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص ذوي اضطراب طيف التوحد.