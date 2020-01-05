أمين الطائف يحتفل بزواج نجليه "خالد" و"هميل"

احتفل أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بمناسبة زواج ابنيه "خالد" و "هميل".
فيما أقام "آل هميل" احتفالاً، حضره لفيف من المسؤولين والأقارب والزملاء والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "خالد" و"هميل"، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بمناسبة زواج ابنيه "خالد" و "هميل".
فيما أقام "آل هميل" احتفالاً، حضره لفيف من المسؤولين والأقارب والزملاء والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "خالد" و"هميل"، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بمناسبة زواج ابنيه "خالد" و "هميل".
فيما أقام "آل هميل" احتفالاً، حضره لفيف من المسؤولين والأقارب والزملاء والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "خالد" و"هميل"، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بمناسبة زواج ابنيه "خالد" و "هميل".
فيما أقام "آل هميل" احتفالاً، حضره لفيف من المسؤولين والأقارب والزملاء والأصدقاء.
"سبق" تهنئ "خالد" و"هميل"، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.