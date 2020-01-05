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أمين الطائف يحتفل بزواج نجليه "خالد" و"هميل"

احتفل أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بمناسبة زواج ابنيه "خالد" و "هميل".

فيما أقام "آل هميل" احتفالاً، حضره لفيف من المسؤولين والأقارب والزملاء والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "خالد" و"هميل"، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

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أمين الطائف يحتفل بزواج نجليه "خالد" و"هميل"
سبق

احتفل أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بمناسبة زواج ابنيه "خالد" و "هميل".

فيما أقام "آل هميل" احتفالاً، حضره لفيف من المسؤولين والأقارب والزملاء والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "خالد" و"هميل"، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
10:44 PM
اخر تعديل
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
07:33 AM

أمين الطائف يحتفل بزواج نجليه "خالد" و"هميل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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احتفل أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بمناسبة زواج ابنيه "خالد" و "هميل".

فيما أقام "آل هميل" احتفالاً، حضره لفيف من المسؤولين والأقارب والزملاء والأصدقاء.

"سبق" تهنئ "خالد" و"هميل"، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

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