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"آل الشيخ" يوجِّه بمنع مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتًا بجوامع السعودية

ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة تجاه فيروس كورونا

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جميع فروع الوزارة بمناطق السعودية بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتًا إلى جميع المساجد والجوامع.

وتفصيلاً، يأتي توجيه الوزير "آل الشيخ" انطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة تجاه فيروس كورونا (COVID 19)، داعيًا اللهَ تعالى أن يحفظ السعودية من كل سوء ومكروه.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ مياه الشرب المساجد الجوامع فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ" يوجِّه بمنع مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتًا بجوامع السعودية
سبق

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جميع فروع الوزارة بمناطق السعودية بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتًا إلى جميع المساجد والجوامع.

وتفصيلاً، يأتي توجيه الوزير "آل الشيخ" انطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة تجاه فيروس كورونا (COVID 19)، داعيًا اللهَ تعالى أن يحفظ السعودية من كل سوء ومكروه.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:01 AM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:30 AM

"آل الشيخ" يوجِّه بمنع مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتًا بجوامع السعودية

ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة تجاه فيروس كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
2,497

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جميع فروع الوزارة بمناطق السعودية بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتًا إلى جميع المساجد والجوامع.

وتفصيلاً، يأتي توجيه الوزير "آل الشيخ" انطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة تجاه فيروس كورونا (COVID 19)، داعيًا اللهَ تعالى أن يحفظ السعودية من كل سوء ومكروه.

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