"القاضي" يحصل على الدكتوراه في الشريعة

حصل المشرف التربوي علي بن يحيى نعمي القاضي على الدرجة العلمية العالية " الدكتوراه " في الشريعة الإسلامية تخصص الأنظمة من كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد.

وجاءت الرسالة تحت عنوان "المسؤولية الجنائية عن جرائم الإرهاب الإلكترونية في النظام السعودي.. دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي"

يشار إلى أن " القاضي" كان قد حصل على درجة الماجستير بعنوان "العقوبات التأديبية وأثرها على الموظف العام في النظام السعودي.. دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي" من جامعة الملك خالد عام ١٤٣٥ هـ.