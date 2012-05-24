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ضبط 100 امرأة في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية بمحافظة بيش

شرطة جازان: تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق المسؤول والحضور

أعلنت شرطة جازان ضبط (100) امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية.

تفصيلاً صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي؛ بأن الجهات المختصّة بشرطة المنطقة ضبطت (100) امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش، في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تُسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق المسؤول وكل مَن حضر التجمُّع.

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ضبط 100 امرأة في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية بمحافظة بيش
سبق

أعلنت شرطة جازان ضبط (100) امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية.

تفصيلاً صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي؛ بأن الجهات المختصّة بشرطة المنطقة ضبطت (100) امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش، في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تُسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق المسؤول وكل مَن حضر التجمُّع.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
12:20 PM

ضبط 100 امرأة في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية بمحافظة بيش

شرطة جازان: تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق المسؤول والحضور

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت شرطة جازان ضبط (100) امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية.

تفصيلاً صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي؛ بأن الجهات المختصّة بشرطة المنطقة ضبطت (100) امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش، في تجمُّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تُسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق المسؤول وكل مَن حضر التجمُّع.

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