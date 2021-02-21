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هيئة المقاولين تحصل على شهادة اعتماد "أفضل بيئة عمل"

التقييم وفق معايير واستطلاعات متعددة تجرى على موظفيها

حصلت الهيئة السعودية للمقاولين، على شهادة اعتماد "أفضل بيئة عمل"، وذلك ضمن أفضل بيئات العمل في المملكة العربية السعودية، التي تصدرها المنظمة العالمية Great Place to Work.

وجاءت الشهادة تقديرًا لجهود الهيئة في تطوير بيئة العمل، حيث يتم تقييم واعتماد الجهات وفق معايير واستطلاعات متعددة تجرى على موظفيها حيث شملت عدة محاور تتعلق ببيئة العمل، منها علاقة الإدارة بالموظفين، والعدل والاحترام والمصداقية والنزاهة والاعتزاز بجهة العمل.

ويعكس اختيار الهيئة السعودية للمقاولين ضمن هذه القائمة جهودها واهتمامها بالتطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل، وتحقيق أهدافها بالوصول لأعلى درجات الإنتاجية والجودة مع تعزيز الإبداع والابتكار.

وأُسست الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تنظيم وتطوير قطاع المقاولات وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة وإيجاد بيئة آمنة ذات جودة عالمية؛ تأخذ على عاتقها محاولة إيجاد حلول فاعلة لجميع التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي من خلال عدة مبادرات من شأنها التشجيع على الابتكار وتعزيز عملية التواصل بين الأطراف ذات العلاقة سواء القطاع العام أو الخاص.

وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل للوصول لأعلى درجات الانتاجية والجودة وبناء الكفاءات المميزة وإيجاد بيئة آمنة ذات جودة عالمية حيث حققت المركز السابع ضمن جائزة (Great Place to Work) العالمية للعام الماضي 2020م بنسختها التي تستهدف بيئات العمل في المنظمات والهيئات الحكومية وغير الربحية على مستوى المملكة العربية السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة المقاولين تحصل على شهادة اعتماد "أفضل بيئة عمل"
سبق

حصلت الهيئة السعودية للمقاولين، على شهادة اعتماد "أفضل بيئة عمل"، وذلك ضمن أفضل بيئات العمل في المملكة العربية السعودية، التي تصدرها المنظمة العالمية Great Place to Work.

وجاءت الشهادة تقديرًا لجهود الهيئة في تطوير بيئة العمل، حيث يتم تقييم واعتماد الجهات وفق معايير واستطلاعات متعددة تجرى على موظفيها حيث شملت عدة محاور تتعلق ببيئة العمل، منها علاقة الإدارة بالموظفين، والعدل والاحترام والمصداقية والنزاهة والاعتزاز بجهة العمل.

ويعكس اختيار الهيئة السعودية للمقاولين ضمن هذه القائمة جهودها واهتمامها بالتطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل، وتحقيق أهدافها بالوصول لأعلى درجات الإنتاجية والجودة مع تعزيز الإبداع والابتكار.

وأُسست الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تنظيم وتطوير قطاع المقاولات وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة وإيجاد بيئة آمنة ذات جودة عالمية؛ تأخذ على عاتقها محاولة إيجاد حلول فاعلة لجميع التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي من خلال عدة مبادرات من شأنها التشجيع على الابتكار وتعزيز عملية التواصل بين الأطراف ذات العلاقة سواء القطاع العام أو الخاص.

وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل للوصول لأعلى درجات الانتاجية والجودة وبناء الكفاءات المميزة وإيجاد بيئة آمنة ذات جودة عالمية حيث حققت المركز السابع ضمن جائزة (Great Place to Work) العالمية للعام الماضي 2020م بنسختها التي تستهدف بيئات العمل في المنظمات والهيئات الحكومية وغير الربحية على مستوى المملكة العربية السعودية.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
12:10 PM

هيئة المقاولين تحصل على شهادة اعتماد "أفضل بيئة عمل"

التقييم وفق معايير واستطلاعات متعددة تجرى على موظفيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حصلت الهيئة السعودية للمقاولين، على شهادة اعتماد "أفضل بيئة عمل"، وذلك ضمن أفضل بيئات العمل في المملكة العربية السعودية، التي تصدرها المنظمة العالمية Great Place to Work.

وجاءت الشهادة تقديرًا لجهود الهيئة في تطوير بيئة العمل، حيث يتم تقييم واعتماد الجهات وفق معايير واستطلاعات متعددة تجرى على موظفيها حيث شملت عدة محاور تتعلق ببيئة العمل، منها علاقة الإدارة بالموظفين، والعدل والاحترام والمصداقية والنزاهة والاعتزاز بجهة العمل.

ويعكس اختيار الهيئة السعودية للمقاولين ضمن هذه القائمة جهودها واهتمامها بالتطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل، وتحقيق أهدافها بالوصول لأعلى درجات الإنتاجية والجودة مع تعزيز الإبداع والابتكار.

وأُسست الهيئة بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تنظيم وتطوير قطاع المقاولات وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة وإيجاد بيئة آمنة ذات جودة عالمية؛ تأخذ على عاتقها محاولة إيجاد حلول فاعلة لجميع التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي من خلال عدة مبادرات من شأنها التشجيع على الابتكار وتعزيز عملية التواصل بين الأطراف ذات العلاقة سواء القطاع العام أو الخاص.

وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل للوصول لأعلى درجات الانتاجية والجودة وبناء الكفاءات المميزة وإيجاد بيئة آمنة ذات جودة عالمية حيث حققت المركز السابع ضمن جائزة (Great Place to Work) العالمية للعام الماضي 2020م بنسختها التي تستهدف بيئات العمل في المنظمات والهيئات الحكومية وغير الربحية على مستوى المملكة العربية السعودية.

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