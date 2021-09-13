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متحدث النيابة: التشكيل العصابي في قضية غسل الأموال صدرت عليهم أحكام بلغت 233 سنة

أكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه في قضية غسل الأموال بمبلغ ١٧ مليار ريال انتهت تحقيقات النيابة بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهمًا.

وأوضح أن تحقيقات النيابة العامة ساهمت في مصادرة ما يوازي الأموال المحوَّلة البالغة 17 مليار ريال، وغرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية.

وقال: هناك 8 متهمين جارٍ طلبهم عن طريق الإنتربول من قِبل النيابة العامة؛ لوجودهم خارج المملكة.

وبيَّن أن تعاون الأجهزة الأمنية والعدلية، والتنسيق الفوري، يسهمان بالإطاحة بالتنظيمات العصابية التي تستهدف الأمن الاقتصادي للوطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث النيابة: التشكيل العصابي في قضية غسل الأموال صدرت عليهم أحكام بلغت 233 سنة
سبق

أكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه في قضية غسل الأموال بمبلغ ١٧ مليار ريال انتهت تحقيقات النيابة بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهمًا.

وأوضح أن تحقيقات النيابة العامة ساهمت في مصادرة ما يوازي الأموال المحوَّلة البالغة 17 مليار ريال، وغرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية.

وقال: هناك 8 متهمين جارٍ طلبهم عن طريق الإنتربول من قِبل النيابة العامة؛ لوجودهم خارج المملكة.

وبيَّن أن تعاون الأجهزة الأمنية والعدلية، والتنسيق الفوري، يسهمان بالإطاحة بالتنظيمات العصابية التي تستهدف الأمن الاقتصادي للوطن.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
10:07 PM
اخر تعديل
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
03:44 AM

متحدث النيابة: التشكيل العصابي في قضية غسل الأموال صدرت عليهم أحكام بلغت 233 سنة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
4,811

أكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه في قضية غسل الأموال بمبلغ ١٧ مليار ريال انتهت تحقيقات النيابة بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهمًا.

وأوضح أن تحقيقات النيابة العامة ساهمت في مصادرة ما يوازي الأموال المحوَّلة البالغة 17 مليار ريال، وغرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية.

وقال: هناك 8 متهمين جارٍ طلبهم عن طريق الإنتربول من قِبل النيابة العامة؛ لوجودهم خارج المملكة.

وبيَّن أن تعاون الأجهزة الأمنية والعدلية، والتنسيق الفوري، يسهمان بالإطاحة بالتنظيمات العصابية التي تستهدف الأمن الاقتصادي للوطن.

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201,250 سيارة ..

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