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"رتال" و"سكن" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الحلول الإسكانية التنموية للأسر الأشد حاجة

برعاية هيئة تطوير المنطقة وتهدف للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجهتين في المجال

وقع المهندس عبدالله البريكان الرئيس التنفيذي لشركة "رتال" للتطوير العمراني مع نظيره المهندس مشاري الجويرة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" على مذكرة تفاهم مشتركة لتطوير نماذج للحلول الإسكانية التنموية للأسر الأشد حاجة.

وجاء ذلك برعاية من هيئة تطوير المنطقة الشرقية متمثلة بحضور الرئيس التنفيذي المهندس فهد المطلق.

وتهدف هذه الاتفاقية للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كل من الجهتين في مجال الإسكان وتوحيد الجهود يداً بيد لتطوير منتجات الإسكان التنموي، ويأتي هذا التعاون كتتويج لسعي كل من الطرفين في دعم الأسر الأشد حاجة الباحثين عن مسكن والذي سيترجم في أعمالهم المشتركة والتي ستترك علامة فارقة في قطاع الإسكان التنموي.

وسيكون هذا التعاون بدراسة وتحليل البرامج الإسكانية التنموية، بالإضافة لوضع خطة عمل مستقبلية لتطوير منتجات الإسكان التنموي وما ينتج عنه من تقديم حلول وأفكار إسكانية تنعكس على مصلحة المستفيدين وتلبي طموحاتهم.

ويأتي دور هيئة تطوير المنطقة الشرقية كمظلة رسمية لضمان تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة؛ حيث تُعتبر "رتال" من أهم المطورين لما قامت به من تطوير تجاوز 5000 وحدة سكنية خلال السنوات القليلة الماضية على مستوى المملكة.

الجدير بالذكر أن مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" تهدف لتمكين القطاع غير الربحي الإسكانيّ، وإيجاد الحلول السكنيّة التنمويّة المستدامة، وتساهم في تحسين جودة حياة الأسر في المجتمع المستهدف، وقد قدمت عدداً من المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة القطاع غير الربحي الإسكاني، ومن هذه المبادرات: منصة جود الإسكان وتخدم الأسر الأشد حاجة للمسكن.

شركة رتال للتطوير العمراني مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية سكن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رتال" و"سكن" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الحلول الإسكانية التنموية للأسر الأشد حاجة
سبق

وقع المهندس عبدالله البريكان الرئيس التنفيذي لشركة "رتال" للتطوير العمراني مع نظيره المهندس مشاري الجويرة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" على مذكرة تفاهم مشتركة لتطوير نماذج للحلول الإسكانية التنموية للأسر الأشد حاجة.

وجاء ذلك برعاية من هيئة تطوير المنطقة الشرقية متمثلة بحضور الرئيس التنفيذي المهندس فهد المطلق.

وتهدف هذه الاتفاقية للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كل من الجهتين في مجال الإسكان وتوحيد الجهود يداً بيد لتطوير منتجات الإسكان التنموي، ويأتي هذا التعاون كتتويج لسعي كل من الطرفين في دعم الأسر الأشد حاجة الباحثين عن مسكن والذي سيترجم في أعمالهم المشتركة والتي ستترك علامة فارقة في قطاع الإسكان التنموي.

وسيكون هذا التعاون بدراسة وتحليل البرامج الإسكانية التنموية، بالإضافة لوضع خطة عمل مستقبلية لتطوير منتجات الإسكان التنموي وما ينتج عنه من تقديم حلول وأفكار إسكانية تنعكس على مصلحة المستفيدين وتلبي طموحاتهم.

ويأتي دور هيئة تطوير المنطقة الشرقية كمظلة رسمية لضمان تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة؛ حيث تُعتبر "رتال" من أهم المطورين لما قامت به من تطوير تجاوز 5000 وحدة سكنية خلال السنوات القليلة الماضية على مستوى المملكة.

الجدير بالذكر أن مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" تهدف لتمكين القطاع غير الربحي الإسكانيّ، وإيجاد الحلول السكنيّة التنمويّة المستدامة، وتساهم في تحسين جودة حياة الأسر في المجتمع المستهدف، وقد قدمت عدداً من المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة القطاع غير الربحي الإسكاني، ومن هذه المبادرات: منصة جود الإسكان وتخدم الأسر الأشد حاجة للمسكن.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
02:22 PM

"رتال" و"سكن" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير الحلول الإسكانية التنموية للأسر الأشد حاجة

برعاية هيئة تطوير المنطقة وتهدف للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجهتين في المجال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع المهندس عبدالله البريكان الرئيس التنفيذي لشركة "رتال" للتطوير العمراني مع نظيره المهندس مشاري الجويرة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" على مذكرة تفاهم مشتركة لتطوير نماذج للحلول الإسكانية التنموية للأسر الأشد حاجة.

وجاء ذلك برعاية من هيئة تطوير المنطقة الشرقية متمثلة بحضور الرئيس التنفيذي المهندس فهد المطلق.

وتهدف هذه الاتفاقية للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كل من الجهتين في مجال الإسكان وتوحيد الجهود يداً بيد لتطوير منتجات الإسكان التنموي، ويأتي هذا التعاون كتتويج لسعي كل من الطرفين في دعم الأسر الأشد حاجة الباحثين عن مسكن والذي سيترجم في أعمالهم المشتركة والتي ستترك علامة فارقة في قطاع الإسكان التنموي.

وسيكون هذا التعاون بدراسة وتحليل البرامج الإسكانية التنموية، بالإضافة لوضع خطة عمل مستقبلية لتطوير منتجات الإسكان التنموي وما ينتج عنه من تقديم حلول وأفكار إسكانية تنعكس على مصلحة المستفيدين وتلبي طموحاتهم.

ويأتي دور هيئة تطوير المنطقة الشرقية كمظلة رسمية لضمان تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة؛ حيث تُعتبر "رتال" من أهم المطورين لما قامت به من تطوير تجاوز 5000 وحدة سكنية خلال السنوات القليلة الماضية على مستوى المملكة.

الجدير بالذكر أن مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" تهدف لتمكين القطاع غير الربحي الإسكانيّ، وإيجاد الحلول السكنيّة التنمويّة المستدامة، وتساهم في تحسين جودة حياة الأسر في المجتمع المستهدف، وقد قدمت عدداً من المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة القطاع غير الربحي الإسكاني، ومن هذه المبادرات: منصة جود الإسكان وتخدم الأسر الأشد حاجة للمسكن.

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