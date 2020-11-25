"تعليم الرياض" تدرّب 6570 معلمة على منهجية "كايزن" والقيادة الافتراضية والتفكير الإبداعي

لتعزيز مسار التطوير المهني التعليمي وتنمية المهارات لشاغلات الوظائف التعليمية

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض منسوباتها من شاغلات الوظائف التعليمية للترشح للدورات التدريبية التي تنفذها إدارة التدريب والابتعاث في الفصل الدراسي الثاني لعام 1443هـ، والتي تنفذ عن بعد من تاريخ 8/ 5/ 1443هـ إلى تاريخ 13/ 7/ 1443هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي أن عدد البرامج المنفذة 219 برنامجًا تستهدف 6570 متدربةً من شاغلات الوظائف التعليمية من معلمات ومشرفات، مضيفًا أن هذه البرامج تأتي في إطار حرص الإدارة على تعزيز مسار التطوير المهني التعليمي لشاغلات الوظائف التعليمية من خلال تنمية المهارات واكتساب مهارات جديدة.

من جهتها، بيّنت مديرة التدريب والابتعاث الدكتورة ابتهال السحيباني أن التسجيل في البرامج إلكتروني عبر نظام التدريب عبر بوابة الرياض التعليمية، داعيةً شاغلات الوظائف التعليمية إلى الاطلاع على الخطة التدريبية لاختيار الدورات التي يرغبن الالتحاق بها.

ولفتت "السحيباني" إلى أن الخطة التدريبية تتضمن عددًا من الدورات والبرامج منها التعلم بالاستقصاء، والفهم القرائي، وطريقة بناء الأسئلة الصفية والهوية الوطنية والتربية المهنية، والمهارات الرقمية لمادة الحاسب الآلي، واستراتيجيات التصورات البديلة، وعادات العقل المنتجة، ومنهجية كايزن، والقيادة الافتراضية، والتفكير الإبداعي.

ودعت جميع شاغلات الوظائف التعليمية للتسجيل في البرامج والاستفادة منها في تطوير مهاراتهم لينعكس ذلك إيجابًا في أدائهم لمهامهم التعليمية.