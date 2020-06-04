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"الصحة": 1381 حالة حرجة جراء كورونا بالمملكة.. الوضع مقلق

بزيادة 60 حالة عن أمس.. والحالات النشطة في المملكة 23 ألفًا

بلغ أعداد الحالات النشطة في المملكة 23 ألفًا و581 منها 1381 حالة حرجة، بزيادة 60 حالة عن أمس، حيث كانت الحالات النشطة أمس 22,444 منها الحالات الحرجة: 1,321 حالة حرجة!!

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي قد أكد أول أمس أن أعداد الحالات النشطة في المملكة بلغ 22 ألفًا و672 منها 1264 حالة حرجة في المملكة، ووصف الرقم بـ“المقلق".

من جانبه شدد مدير الصحة العامة بمجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار أن "الحذر لا يعني الهلع والقلق والشعور بالرعب، كلنا حزينين على المصابين ومتخوفين من زيادة الحالات الحرجة".

‏وأضاف في تغريدة من حسابه بتويتر "لكن تذكروا: زيادة الحالات متوقعة مع العودة، وأي مدينة تصل لمرحلة الخطر سيتم تشديد الإجراءات فيها، وهناك متابعة مستمرة من الجهات المختصة، احذر ولا تهلع، والأهم طبّق طرق الوقاية".

وواصل العمار يقول : "احرصوا على حماية الأشخاص الأكثر تضرراً من كورونا: ‏- كبار السن ‏- أصحاب لأمراض المزمنة ‏- المصابون بنقص المناعة، أو من يأخذ أدوية تثبيط المناعة ‏من خلال: ‏لا يخرجون إلا للضرورة ‏وضعهم في مسافة آمنة عند المخالطة ولبس الكمام ‏والله يحفظ لكم غاليكم".

وقد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 04 يونيو 2020، تسجيل 1975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 93157 حالة . وقالت: إنه تم تسجيل 806 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 68965 حالة ولله الحمد، وكشفت الوزارة عن تسجيل (32) حالة وفيات رحمهم الله، ليصل إجمالي الوفيات إلى 611 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": 1381 حالة حرجة جراء كورونا بالمملكة.. الوضع مقلق
سبق

بلغ أعداد الحالات النشطة في المملكة 23 ألفًا و581 منها 1381 حالة حرجة، بزيادة 60 حالة عن أمس، حيث كانت الحالات النشطة أمس 22,444 منها الحالات الحرجة: 1,321 حالة حرجة!!

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي قد أكد أول أمس أن أعداد الحالات النشطة في المملكة بلغ 22 ألفًا و672 منها 1264 حالة حرجة في المملكة، ووصف الرقم بـ“المقلق".

من جانبه شدد مدير الصحة العامة بمجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار أن "الحذر لا يعني الهلع والقلق والشعور بالرعب، كلنا حزينين على المصابين ومتخوفين من زيادة الحالات الحرجة".

‏وأضاف في تغريدة من حسابه بتويتر "لكن تذكروا: زيادة الحالات متوقعة مع العودة، وأي مدينة تصل لمرحلة الخطر سيتم تشديد الإجراءات فيها، وهناك متابعة مستمرة من الجهات المختصة، احذر ولا تهلع، والأهم طبّق طرق الوقاية".

وواصل العمار يقول : "احرصوا على حماية الأشخاص الأكثر تضرراً من كورونا: ‏- كبار السن ‏- أصحاب لأمراض المزمنة ‏- المصابون بنقص المناعة، أو من يأخذ أدوية تثبيط المناعة ‏من خلال: ‏لا يخرجون إلا للضرورة ‏وضعهم في مسافة آمنة عند المخالطة ولبس الكمام ‏والله يحفظ لكم غاليكم".

وقد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 04 يونيو 2020، تسجيل 1975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 93157 حالة . وقالت: إنه تم تسجيل 806 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 68965 حالة ولله الحمد، وكشفت الوزارة عن تسجيل (32) حالة وفيات رحمهم الله، ليصل إجمالي الوفيات إلى 611 حالة.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
04:41 PM

"الصحة": 1381 حالة حرجة جراء كورونا بالمملكة.. الوضع مقلق

بزيادة 60 حالة عن أمس.. والحالات النشطة في المملكة 23 ألفًا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
14,478

بلغ أعداد الحالات النشطة في المملكة 23 ألفًا و581 منها 1381 حالة حرجة، بزيادة 60 حالة عن أمس، حيث كانت الحالات النشطة أمس 22,444 منها الحالات الحرجة: 1,321 حالة حرجة!!

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي قد أكد أول أمس أن أعداد الحالات النشطة في المملكة بلغ 22 ألفًا و672 منها 1264 حالة حرجة في المملكة، ووصف الرقم بـ“المقلق".

من جانبه شدد مدير الصحة العامة بمجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار أن "الحذر لا يعني الهلع والقلق والشعور بالرعب، كلنا حزينين على المصابين ومتخوفين من زيادة الحالات الحرجة".

‏وأضاف في تغريدة من حسابه بتويتر "لكن تذكروا: زيادة الحالات متوقعة مع العودة، وأي مدينة تصل لمرحلة الخطر سيتم تشديد الإجراءات فيها، وهناك متابعة مستمرة من الجهات المختصة، احذر ولا تهلع، والأهم طبّق طرق الوقاية".

وواصل العمار يقول : "احرصوا على حماية الأشخاص الأكثر تضرراً من كورونا: ‏- كبار السن ‏- أصحاب لأمراض المزمنة ‏- المصابون بنقص المناعة، أو من يأخذ أدوية تثبيط المناعة ‏من خلال: ‏لا يخرجون إلا للضرورة ‏وضعهم في مسافة آمنة عند المخالطة ولبس الكمام ‏والله يحفظ لكم غاليكم".

وقد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 04 يونيو 2020، تسجيل 1975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 93157 حالة . وقالت: إنه تم تسجيل 806 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 68965 حالة ولله الحمد، وكشفت الوزارة عن تسجيل (32) حالة وفيات رحمهم الله، ليصل إجمالي الوفيات إلى 611 حالة.

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