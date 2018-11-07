القصيم .. جولة ميدانية في بريدة تضبط 500 مادة للتبغ ومشتقاته
شملت 36 متجراً وعاقبت ثلاثة مخالفين ودوّنت تعهدات بعدم التكرار
نفّذت لجنة مكافحة التبغ بالقصيم، جولة ميدانية على منافذ بيع التبغ ومشتقاته، في مدينة بريدة، وشهدت ضبط قرابة 500 مادة للتبغ وصناعاته.
وأوضحت "صحة القصيم" قائلة: إن الجولة شملت 36 متجراً لبيع التبغ ومشتقاته، حيث تم ضبط عدد من منتجات التبغ وإيقاع ثلاث عقوبات على متاجر مخالفة، وأخذ التعهد على عددٍ من المنافذ المخالفة بما يضمن عدم تكرارها.
القصيم .. جولة ميدانية في بريدة تضبط 500 مادة للتبغ ومشتقاته
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2018-11-07
نفّذت لجنة مكافحة التبغ بالقصيم، جولة ميدانية على منافذ بيع التبغ ومشتقاته، في مدينة بريدة، وشهدت ضبط قرابة 500 مادة للتبغ وصناعاته.
وأوضحت "صحة القصيم" قائلة: إن الجولة شملت 36 متجراً لبيع التبغ ومشتقاته، حيث تم ضبط عدد من منتجات التبغ وإيقاع ثلاث عقوبات على متاجر مخالفة، وأخذ التعهد على عددٍ من المنافذ المخالفة بما يضمن عدم تكرارها.
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
12:34 PM
القصيم .. جولة ميدانية في بريدة تضبط 500 مادة للتبغ ومشتقاته
شملت 36 متجراً وعاقبت ثلاثة مخالفين ودوّنت تعهدات بعدم التكرار
نفّذت لجنة مكافحة التبغ بالقصيم، جولة ميدانية على منافذ بيع التبغ ومشتقاته، في مدينة بريدة، وشهدت ضبط قرابة 500 مادة للتبغ وصناعاته.
وأوضحت "صحة القصيم" قائلة: إن الجولة شملت 36 متجراً لبيع التبغ ومشتقاته، حيث تم ضبط عدد من منتجات التبغ وإيقاع ثلاث عقوبات على متاجر مخالفة، وأخذ التعهد على عددٍ من المنافذ المخالفة بما يضمن عدم تكرارها.