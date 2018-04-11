الولايات المتحدة: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 500 ألف شخص

تسجيل 35 ألف إصابة يومياً.. والوفيات وصلت 18600

أظهر إحصاء لـ"رويترز"؛ أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 500 ألف شخص، على الرغم من وجود دلائل على أن بقاء الأمريكيين في منازلهم ساعد على الحد من حالات الإصابات الجديدة.

وارتفع عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة بكوفيد-19 وهو المرض الذي يسبّبه الفيروس، إلى 30 ألف حالة إلى 35 ألف حالة يومياً بعد أن أصبحت الاختبارات متاحة بشكل أكبر، وعالمياً توجد أكثر من 1.6 مليون حالة إصابة مؤكدة بكورونا مع تجاوز عدد حالات الوفاة 100 ألف حالة يوم الجمعة.

وتجاوزت حالات الوفاة في الولايات المتحدة 18600 حالة يوم الجمعة مع تحذير المسؤولين من أن من المرجّح أن تبلغ حالات الوفاة ذروتها خلال الأسبوع، ثم تتراجع بعد ذلك مع توافر أدلة على تراجع حالات الإصابة الجديدة في ولاية نيويورك بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

ومع استعداد أمريكيين كثيرين للاحتفال بعطلة عيد القيامة يوم الأحد، حذّر أنتوني فوتشي؛ كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة من أنه من السابق لأوانه تخفيف القيود المفروضة على الأمريكيين، وقال "الآن ليس وقت التوقف".