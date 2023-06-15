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بثلاثية في مرمى إيبار .. ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة

مع عودة الدوري الإسباني .. قلص الفارق إلى نقطتين

حقق ريال مدريد عودة موفقة إلى المنافسات بعد توقف منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، بفوزه على ضيفه إيبار 3-1 بعد أن تألق في شوط أول سجل خلاله أهدافه الثلاثة، اليوم في الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.


وأعاد ريال مدريد الفارق الذي يفصله مع برشلونة "حامل اللقب "والمتصدر، إلى نقطتين بعد أن وصل إلى 59 نقطة في المركز الثاني.


واستهل ريال مدريد اللقاء بشكل مثالي إذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة الرابعة عبر الألماني توني كروس الذي وصلته الكرة عند مشارف المنطقة إثر محاولة توغل لم تنجح لزميله الفرنسي كريم بنزيمة على الجهة اليسرى، فسددها في الزاوية اليسرى العليا للمرمى.


وعند الدقيقة 30 عزز مدافع الريال سيرجيو راموس تقدم فريقه إثر لعبة جماعية وتمريرة من بنزيمة إلى هازارد الذي حضرها لراموس الذي سددها في المرمى الخالي ، وأضاف زميله في الدفاع البرازيلي مارسيلو الهدف الثالث بتسديدة قوية من مشارف المنطقة بعد أن سقطت الكرة أمامه إثر تسديدة لهازار صدها الحارس الصربي ماركو دميتروفيتش عند الدقيقة (37).


وفِي الشوط الثاني تمكن إيبار من تسجيل هدفه الوحيد بخطأ من حارس الريال "البلجيكي" تيبو كورتوا الذي مرت الكرة من بين قدميه بعد أن تحولت تسديدة أحد لاعبي إيبار من ظهر مدافعهم "البديل"بدرو بيغاس عند الدقيقة (60).

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بثلاثية في مرمى إيبار .. ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة
سبق

حقق ريال مدريد عودة موفقة إلى المنافسات بعد توقف منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، بفوزه على ضيفه إيبار 3-1 بعد أن تألق في شوط أول سجل خلاله أهدافه الثلاثة، اليوم في الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.


وأعاد ريال مدريد الفارق الذي يفصله مع برشلونة "حامل اللقب "والمتصدر، إلى نقطتين بعد أن وصل إلى 59 نقطة في المركز الثاني.


واستهل ريال مدريد اللقاء بشكل مثالي إذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة الرابعة عبر الألماني توني كروس الذي وصلته الكرة عند مشارف المنطقة إثر محاولة توغل لم تنجح لزميله الفرنسي كريم بنزيمة على الجهة اليسرى، فسددها في الزاوية اليسرى العليا للمرمى.


وعند الدقيقة 30 عزز مدافع الريال سيرجيو راموس تقدم فريقه إثر لعبة جماعية وتمريرة من بنزيمة إلى هازارد الذي حضرها لراموس الذي سددها في المرمى الخالي ، وأضاف زميله في الدفاع البرازيلي مارسيلو الهدف الثالث بتسديدة قوية من مشارف المنطقة بعد أن سقطت الكرة أمامه إثر تسديدة لهازار صدها الحارس الصربي ماركو دميتروفيتش عند الدقيقة (37).


وفِي الشوط الثاني تمكن إيبار من تسجيل هدفه الوحيد بخطأ من حارس الريال "البلجيكي" تيبو كورتوا الذي مرت الكرة من بين قدميه بعد أن تحولت تسديدة أحد لاعبي إيبار من ظهر مدافعهم "البديل"بدرو بيغاس عند الدقيقة (60).

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
01:52 AM

بثلاثية في مرمى إيبار .. ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة

مع عودة الدوري الإسباني .. قلص الفارق إلى نقطتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق ريال مدريد عودة موفقة إلى المنافسات بعد توقف منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، بفوزه على ضيفه إيبار 3-1 بعد أن تألق في شوط أول سجل خلاله أهدافه الثلاثة، اليوم في الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.


وأعاد ريال مدريد الفارق الذي يفصله مع برشلونة "حامل اللقب "والمتصدر، إلى نقطتين بعد أن وصل إلى 59 نقطة في المركز الثاني.


واستهل ريال مدريد اللقاء بشكل مثالي إذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة الرابعة عبر الألماني توني كروس الذي وصلته الكرة عند مشارف المنطقة إثر محاولة توغل لم تنجح لزميله الفرنسي كريم بنزيمة على الجهة اليسرى، فسددها في الزاوية اليسرى العليا للمرمى.


وعند الدقيقة 30 عزز مدافع الريال سيرجيو راموس تقدم فريقه إثر لعبة جماعية وتمريرة من بنزيمة إلى هازارد الذي حضرها لراموس الذي سددها في المرمى الخالي ، وأضاف زميله في الدفاع البرازيلي مارسيلو الهدف الثالث بتسديدة قوية من مشارف المنطقة بعد أن سقطت الكرة أمامه إثر تسديدة لهازار صدها الحارس الصربي ماركو دميتروفيتش عند الدقيقة (37).


وفِي الشوط الثاني تمكن إيبار من تسجيل هدفه الوحيد بخطأ من حارس الريال "البلجيكي" تيبو كورتوا الذي مرت الكرة من بين قدميه بعد أن تحولت تسديدة أحد لاعبي إيبار من ظهر مدافعهم "البديل"بدرو بيغاس عند الدقيقة (60).

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