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تغريدة من بريطاني تحمل رجاء إلى ولي العهد تثير الإعجاب..استحالة!

يرى في إجابة طلبه حلًّا لأزمة "بريكست" وإلا "سيآتي للعيش بالسعودية"

تعيش بريطانيا هذه الأيام محنة وأزمة على الصعيد السياسي؛ فمحاولات رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، تواجهها معارضة شرسة من البرلمان البريطاني، وبين شد وجذب بين كل الأطراف السياسية في المملكة المتحدة، كان لدى مواطن بريطاني حل للأزمة التى يطلق عليها: "بريكست"، وطلب للأمير محمد بن سلمان.

وكتب المواطن البريطاني بالمُعرف "Jilly-be"، متوجهاً بطلبه لولي العهد: "أرجوك..هل يمكن لمحمد بن سلمان المجيء وإدارة المملكة المتحدة لبعض الوقت، وترتيب الأمور وإعادتها لنصابها؟".

ولاقت التغريدة تفاعلاً واسعاً على "تويتر"، وعلقت المغردة سارة خالد بالرد قائلة: "مع الأسف لا يمكن. هو ونحن واحد"، ليرد عليها صاحب التغريدة، ويبدو عليه الاقتناع بعدم إمكانية تحقيق طلبه، فقال: "إذن سآتي للعيش في السعودية".

بينما قدمت إحدى المغردات الباكستانيات بالمُعرف "anjum tariq" المديح لولي العهد قائلة: "إنه رائع بشكل استثنائي".

وجاءت ردود المغردين السعوديين على التغريدة يملؤها الفخر بسمو ولي العهد، مشيرين في روح فكاهية، وبتعليقات طريفة تتضمن: "استحالة أن يلبي الأمير الشاب الذي نذر نفسه في خدمة المملكة وشعبها طلب المغرد البريطاني".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تغريدة من بريطاني تحمل رجاء إلى ولي العهد تثير الإعجاب..استحالة!
سبق

تعيش بريطانيا هذه الأيام محنة وأزمة على الصعيد السياسي؛ فمحاولات رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، تواجهها معارضة شرسة من البرلمان البريطاني، وبين شد وجذب بين كل الأطراف السياسية في المملكة المتحدة، كان لدى مواطن بريطاني حل للأزمة التى يطلق عليها: "بريكست"، وطلب للأمير محمد بن سلمان.

وكتب المواطن البريطاني بالمُعرف "Jilly-be"، متوجهاً بطلبه لولي العهد: "أرجوك..هل يمكن لمحمد بن سلمان المجيء وإدارة المملكة المتحدة لبعض الوقت، وترتيب الأمور وإعادتها لنصابها؟".

ولاقت التغريدة تفاعلاً واسعاً على "تويتر"، وعلقت المغردة سارة خالد بالرد قائلة: "مع الأسف لا يمكن. هو ونحن واحد"، ليرد عليها صاحب التغريدة، ويبدو عليه الاقتناع بعدم إمكانية تحقيق طلبه، فقال: "إذن سآتي للعيش في السعودية".

بينما قدمت إحدى المغردات الباكستانيات بالمُعرف "anjum tariq" المديح لولي العهد قائلة: "إنه رائع بشكل استثنائي".

وجاءت ردود المغردين السعوديين على التغريدة يملؤها الفخر بسمو ولي العهد، مشيرين في روح فكاهية، وبتعليقات طريفة تتضمن: "استحالة أن يلبي الأمير الشاب الذي نذر نفسه في خدمة المملكة وشعبها طلب المغرد البريطاني".

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
05:44 PM

تغريدة من بريطاني تحمل رجاء إلى ولي العهد تثير الإعجاب..استحالة!

يرى في إجابة طلبه حلًّا لأزمة "بريكست" وإلا "سيآتي للعيش بالسعودية"

A A A
ياسر نجدي - الرياض
13
11,094

تعيش بريطانيا هذه الأيام محنة وأزمة على الصعيد السياسي؛ فمحاولات رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، تواجهها معارضة شرسة من البرلمان البريطاني، وبين شد وجذب بين كل الأطراف السياسية في المملكة المتحدة، كان لدى مواطن بريطاني حل للأزمة التى يطلق عليها: "بريكست"، وطلب للأمير محمد بن سلمان.

وكتب المواطن البريطاني بالمُعرف "Jilly-be"، متوجهاً بطلبه لولي العهد: "أرجوك..هل يمكن لمحمد بن سلمان المجيء وإدارة المملكة المتحدة لبعض الوقت، وترتيب الأمور وإعادتها لنصابها؟".

ولاقت التغريدة تفاعلاً واسعاً على "تويتر"، وعلقت المغردة سارة خالد بالرد قائلة: "مع الأسف لا يمكن. هو ونحن واحد"، ليرد عليها صاحب التغريدة، ويبدو عليه الاقتناع بعدم إمكانية تحقيق طلبه، فقال: "إذن سآتي للعيش في السعودية".

بينما قدمت إحدى المغردات الباكستانيات بالمُعرف "anjum tariq" المديح لولي العهد قائلة: "إنه رائع بشكل استثنائي".

وجاءت ردود المغردين السعوديين على التغريدة يملؤها الفخر بسمو ولي العهد، مشيرين في روح فكاهية، وبتعليقات طريفة تتضمن: "استحالة أن يلبي الأمير الشاب الذي نذر نفسه في خدمة المملكة وشعبها طلب المغرد البريطاني".

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