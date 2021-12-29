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"الصحة": تسجيل 744 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية

محافظ شقراء يكرم العاملين في مكافحة "كورونا".. ويشيد بجهودهم

شدد على ضرورة الالتزام التام بتوجيهات وزارة الصحة

كرم محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، الطاقم الطبي العامل في مكافحة "كوفيد ١٩"، والمباشرين للمرضى المصابين بالفيروس، وذلك بحضور مدير مستشفى شقراء العام ياسر العطني، وعدد من منسوبي المستشفى.

وفي بداية الحفل الذي أقيم في ديوان المحافظة، ألقى محافظ شقراء كلمة، تقدم فيها بالشكر والتقدير لكل العاملين بمستشفى شقراء العام، والمباشرين لعلاج المرضى المصابين بالفيروس، على الجهود المبذولة في مكافحة جائحة كورونا من خلال العمل الدؤوب في تقديم خدمة طبية مميزة لمرضى كورونا، من قبل العاملين بالمستشفى بقيادة مدير المستشفى ياسر العطني.

وأشاد "البواردي" بدور الطاقم الطبي في تقديم كافة المساعدات للمرضى خلال الأزمة، وتذليل كافة العقبات في سبيل تقديم الخدمة الطبية للمرضى، والتواصل اليومي والمستمر من أجل الوقوف على جميع المستجدات من أجل تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس والحد من انتشاره.

كما شدد "البواردي" على ضرورة توعية المجتمع بالالتزام التام بتوجيهات وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، باتباع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء؛ التي من أهمها: الالتزام بلبس الكمامة في جميع الأحوال، والتباعد، والحرص على التعقيم والنظافة بشكل مستمر، إضافة إلى المبادرة بأخذ الجرعة الثالثة المعززة للوقاية والحماية بإذن الله من فيروس كورونا.

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محافظ شقراء يكرم العاملين في مكافحة "كورونا".. ويشيد بجهودهم
سبق

كرم محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، الطاقم الطبي العامل في مكافحة "كوفيد ١٩"، والمباشرين للمرضى المصابين بالفيروس، وذلك بحضور مدير مستشفى شقراء العام ياسر العطني، وعدد من منسوبي المستشفى.

وفي بداية الحفل الذي أقيم في ديوان المحافظة، ألقى محافظ شقراء كلمة، تقدم فيها بالشكر والتقدير لكل العاملين بمستشفى شقراء العام، والمباشرين لعلاج المرضى المصابين بالفيروس، على الجهود المبذولة في مكافحة جائحة كورونا من خلال العمل الدؤوب في تقديم خدمة طبية مميزة لمرضى كورونا، من قبل العاملين بالمستشفى بقيادة مدير المستشفى ياسر العطني.

وأشاد "البواردي" بدور الطاقم الطبي في تقديم كافة المساعدات للمرضى خلال الأزمة، وتذليل كافة العقبات في سبيل تقديم الخدمة الطبية للمرضى، والتواصل اليومي والمستمر من أجل الوقوف على جميع المستجدات من أجل تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس والحد من انتشاره.

كما شدد "البواردي" على ضرورة توعية المجتمع بالالتزام التام بتوجيهات وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، باتباع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء؛ التي من أهمها: الالتزام بلبس الكمامة في جميع الأحوال، والتباعد، والحرص على التعقيم والنظافة بشكل مستمر، إضافة إلى المبادرة بأخذ الجرعة الثالثة المعززة للوقاية والحماية بإذن الله من فيروس كورونا.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
05:52 PM

محافظ شقراء يكرم العاملين في مكافحة "كورونا".. ويشيد بجهودهم

شدد على ضرورة الالتزام التام بتوجيهات وزارة الصحة

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فلاح الجوفان - شقراء
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كرم محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، الطاقم الطبي العامل في مكافحة "كوفيد ١٩"، والمباشرين للمرضى المصابين بالفيروس، وذلك بحضور مدير مستشفى شقراء العام ياسر العطني، وعدد من منسوبي المستشفى.

وفي بداية الحفل الذي أقيم في ديوان المحافظة، ألقى محافظ شقراء كلمة، تقدم فيها بالشكر والتقدير لكل العاملين بمستشفى شقراء العام، والمباشرين لعلاج المرضى المصابين بالفيروس، على الجهود المبذولة في مكافحة جائحة كورونا من خلال العمل الدؤوب في تقديم خدمة طبية مميزة لمرضى كورونا، من قبل العاملين بالمستشفى بقيادة مدير المستشفى ياسر العطني.

وأشاد "البواردي" بدور الطاقم الطبي في تقديم كافة المساعدات للمرضى خلال الأزمة، وتذليل كافة العقبات في سبيل تقديم الخدمة الطبية للمرضى، والتواصل اليومي والمستمر من أجل الوقوف على جميع المستجدات من أجل تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس والحد من انتشاره.

كما شدد "البواردي" على ضرورة توعية المجتمع بالالتزام التام بتوجيهات وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، باتباع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء؛ التي من أهمها: الالتزام بلبس الكمامة في جميع الأحوال، والتباعد، والحرص على التعقيم والنظافة بشكل مستمر، إضافة إلى المبادرة بأخذ الجرعة الثالثة المعززة للوقاية والحماية بإذن الله من فيروس كورونا.

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