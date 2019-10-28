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"التأمينات" للمتعطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم: قدّموا على "المنافع"

يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للسعوديين بالقطاع الخاص وتوفير مصدر دخل

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، السعوديين المسجلين في نظام التأمينات الذين تم الاستغناء عنهم في وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، إلى التحقق من أهليتهم والتقديم على المنافع التي يقدّمها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل عبر موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني خلال 90 يومًا من تركهم العمل.

وأوضحت أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؛ يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.

وأشارت إلى أن التعويض يُصرف بواقع (60%) من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بحد أعلى قدره 9000 ريال لمبلغ التعويض، وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى قدره 7500 ريال.

وحول مدة التعويض، أفادت المؤسسة بأن المدة القصوى لصرف التعويض تبلغ اثني عشر شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق؛ مؤكدةً أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يتيح للمستحق للتعويض فرص التدريب المتعددة بما يتناسب مع تأهيله وخبراته وبما يساعده على فرص الحصول على عمل جديد، والبحث له عن فرصة عمل عبر عرض فرص العمل المتاحة من قِبَل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

التأمينات الاجتماعية نظام التأمينات المنافع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التأمينات" للمتعطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم: قدّموا على "المنافع"
سبق

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، السعوديين المسجلين في نظام التأمينات الذين تم الاستغناء عنهم في وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، إلى التحقق من أهليتهم والتقديم على المنافع التي يقدّمها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل عبر موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني خلال 90 يومًا من تركهم العمل.

وأوضحت أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؛ يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.

وأشارت إلى أن التعويض يُصرف بواقع (60%) من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بحد أعلى قدره 9000 ريال لمبلغ التعويض، وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى قدره 7500 ريال.

وحول مدة التعويض، أفادت المؤسسة بأن المدة القصوى لصرف التعويض تبلغ اثني عشر شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق؛ مؤكدةً أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يتيح للمستحق للتعويض فرص التدريب المتعددة بما يتناسب مع تأهيله وخبراته وبما يساعده على فرص الحصول على عمل جديد، والبحث له عن فرصة عمل عبر عرض فرص العمل المتاحة من قِبَل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
10:06 AM

"التأمينات" للمتعطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم: قدّموا على "المنافع"

يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للسعوديين بالقطاع الخاص وتوفير مصدر دخل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، السعوديين المسجلين في نظام التأمينات الذين تم الاستغناء عنهم في وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، إلى التحقق من أهليتهم والتقديم على المنافع التي يقدّمها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل عبر موقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني خلال 90 يومًا من تركهم العمل.

وأوضحت أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؛ يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.

وأشارت إلى أن التعويض يُصرف بواقع (60%) من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بحد أعلى قدره 9000 ريال لمبلغ التعويض، وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى قدره 7500 ريال.

وحول مدة التعويض، أفادت المؤسسة بأن المدة القصوى لصرف التعويض تبلغ اثني عشر شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق؛ مؤكدةً أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يتيح للمستحق للتعويض فرص التدريب المتعددة بما يتناسب مع تأهيله وخبراته وبما يساعده على فرص الحصول على عمل جديد، والبحث له عن فرصة عمل عبر عرض فرص العمل المتاحة من قِبَل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

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